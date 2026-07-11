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Mac Allister voló más alto que todos y puso el 1-0 de Argentina ante Suiza

La Selección argentina encontró la ventaja antes de los diez minutos del primer tiempo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Alexis Mac Allister ganó de cabeza tras un córner de Lionel Messi y desató la locura albiceleste en Kansas City.

La Selección argentina comenzó el partido de la mejor manera. Apenas iban nueve minutos cuando Alexis Mac Allister apareció en el área para marcar de cabeza el 1-0 frente a Suiza y hacer explotar a los miles de hinchas albicelestes presentes en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La jugada nació, una vez más, de la zurda mágica de Lionel Messi. El capitán ejecutó un tiro de esquina con enorme precisión al corazón del área y encontró la aparición del mediocampista del Liverpool, que ganó entre los defensores suizos con un impecable movimiento y conectó un frentazo imposible para el arquero.

Fue un gol tan inesperado como valioso. Si bien Mac Allister se caracteriza por su inteligencia táctica, su capacidad para llegar al área y su buen manejo de la pelota, no suele convertir de cabeza. Sin embargo, eligió el momento perfecto para hacerlo y darle tranquilidad al equipo de Lionel Scaloni en un partido decisivo.

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El tanto modificó rápidamente el desarrollo del encuentro. Argentina pasó a manejar la pelota con mayor serenidad y obligó a Suiza a adelantar sus líneas, un escenario que favorece el juego de Messi, Julián Álvarez y los volantes que llegan desde atrás.

La asistencia también volvió a confirmar la influencia de Messi en esta Copa del Mundo. Además de ser el máximo goleador del torneo, el capitán sigue siendo el gran generador de juego de la Scaloneta y volvió a aparecer en una acción determinante para abrir un partido de máxima exigencia.

Con este resultado parcial, la Selección argentina comenzaba a ilusionarse con el pase a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que ya espera Inglaterra tras eliminar a Noruega en el tiempo suplementario.

Canal 8, el canal del Mundial en San Juan, vive cada instante de la participación de la Selección argentina con una cobertura especial desde Estados Unidos.

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