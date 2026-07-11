La Selección argentina comenzó el partido de la mejor manera. Apenas iban nueve minutos cuando Alexis Mac Allister apareció en el área para marcar de cabeza el 1-0 frente a Suiza y hacer explotar a los miles de hinchas albicelestes presentes en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Mac Allister voló más alto que todos y puso el 1-0 de Argentina ante Suiza
La Selección argentina encontró la ventaja antes de los diez minutos del primer tiempo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Alexis Mac Allister ganó de cabeza tras un córner de Lionel Messi y desató la locura albiceleste en Kansas City.