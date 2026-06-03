San Juan volvió a celebrar un logro internacional de la mano de una de sus máximas promesas del patinaje artístico. Sara Toia, representante del Fantasías Club e integrante de la selección argentina, se consagró subcampeona mundial tras obtener la medalla de plata en la Final de la Copa del Mundo que se disputó en Italia.
Otra vez entre las mejores: Sara Toia ganó la plata mundial en Italia
La patinadora sanjuanina fue segunda en la Final de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico disputada en Italia y volvió a ubicar a San Juan entre la élite mundial.