Otra vez entre las mejores: Sara Toia ganó la plata mundial en Italia

El resultado ratifica el crecimiento sostenido de la sanjuanina en el circuito internacional y vuelve a poner a la provincia en los primeros planos de un deporte que históricamente le ha dado importantes satisfacciones.

Formada en el Fantasías Club y con presencia permanente en las selecciones nacionales, Toia continúa consolidando una carrera que no deja de sumar reconocimientos. Su actuación en Italia confirma que está entre las mejores patinadoras juveniles del planeta y fortalece las expectativas de cara a los próximos desafíos internacionales.

La deportista viajó con el acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que impulsa distintos programas de apoyo destinados a atletas de alto rendimiento.

Con esta medalla de plata, Sara Toia suma otro capítulo destacado a su trayectoria y vuelve a demostrar por qué es una de las grandes referentes del deporte sanjuanino en el escenario mundial.