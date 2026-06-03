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Otra vez entre las mejores: Sara Toia ganó la plata mundial en Italia

La patinadora sanjuanina fue segunda en la Final de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico disputada en Italia y volvió a ubicar a San Juan entre la élite mundial.

San Juan volvió a celebrar un logro internacional de la mano de una de sus máximas promesas del patinaje artístico. Sara Toia, representante del Fantasías Club e integrante de la selección argentina, se consagró subcampeona mundial tras obtener la medalla de plata en la Final de la Copa del Mundo que se disputó en Italia.

La joven deportista protagonizó una destacada actuación en la categoría Youth Ladies, donde enfrentó a las mejores exponentes del mundo y demostró una vez más el nivel competitivo que la convirtió en una de las figuras emergentes de la disciplina.

Toia finalizó la competencia con un puntaje de 115,02 unidades, quedando muy cerca del primer puesto. La italiana Ludovica Sarah Vecchi se quedó con el título al sumar 117,88 puntos, mientras que Ersilia Porciello completó el podio con 113,31.

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El resultado ratifica el crecimiento sostenido de la sanjuanina en el circuito internacional y vuelve a poner a la provincia en los primeros planos de un deporte que históricamente le ha dado importantes satisfacciones.

Formada en el Fantasías Club y con presencia permanente en las selecciones nacionales, Toia continúa consolidando una carrera que no deja de sumar reconocimientos. Su actuación en Italia confirma que está entre las mejores patinadoras juveniles del planeta y fortalece las expectativas de cara a los próximos desafíos internacionales.

La deportista viajó con el acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que impulsa distintos programas de apoyo destinados a atletas de alto rendimiento.

Con esta medalla de plata, Sara Toia suma otro capítulo destacado a su trayectoria y vuelve a demostrar por qué es una de las grandes referentes del deporte sanjuanino en el escenario mundial.

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