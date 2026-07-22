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Un giro en avenida España terminó con un motociclista gravemente herido y hospitalizado

Un motociclista de 26 años permanece internado en terapia intensiva tras impactar contra el acoplado de un camión. La Justicia investiga cómo ocurrió el choque.

Un grave siniestro vial ocurrido en la zona de Trinidad, en Capital, mantiene internado en estado crítico a un motociclista de 26 años. El joven sufrió severas lesiones tras impactar contra el acoplado de un camión y permanece en terapia intensiva en el Hospital Guillermo Rawson, mientras la Justicia intenta establecer cómo ocurrió el hecho.

La víctima fue identificada como Alexis Martín Atampis, quien conducía una motocicleta Corven 110 cc por avenida España, en sentido sur-norte. De acuerdo con la investigación preliminar, al llegar a la intersección con el lateral de Circunvalación colisionó contra el acoplado de un camión Volkswagen conducido por Juan Antonio Arce, de 45 años.

Las primeras actuaciones indican que el vehículo de mayor porte circulaba en sentido contrario y habría iniciado una maniobra de giro hacia el este para incorporarse a la avenida de Circunvalación. Fue en ese momento cuando se produjo el fuerte impacto.

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Tras la colisión, Atampis quedó tendido sobre el asfalto y recibió asistencia de personas que se encontraban en la zona hasta la llegada de una ambulancia. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Los médicos diagnosticaron traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis y politraumatismos, por lo que quedó internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

La causa es investigada por la UFI Delitos Especiales, mientras personal de Criminalística realizó las pericias en el lugar del siniestro para reconstruir la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

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