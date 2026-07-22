Un grave siniestro vial ocurrido en la zona de Trinidad, en Capital, mantiene internado en estado crítico a un motociclista de 26 años. El joven sufrió severas lesiones tras impactar contra el acoplado de un camión y permanece en terapia intensiva en el Hospital Guillermo Rawson, mientras la Justicia intenta establecer cómo ocurrió el hecho.
Un giro en avenida España terminó con un motociclista gravemente herido y hospitalizado
Un motociclista de 26 años permanece internado en terapia intensiva tras impactar contra el acoplado de un camión. La Justicia investiga cómo ocurrió el choque.