Un giro en avenida España terminó con un motociclista gravemente herido y hospitalizado

La víctima fue identificada como Alexis Martín Atampis, quien conducía una motocicleta Corven 110 cc por avenida España, en sentido sur-norte. De acuerdo con la investigación preliminar, al llegar a la intersección con el lateral de Circunvalación colisionó contra el acoplado de un camión Volkswagen conducido por Juan Antonio Arce, de 45 años.

Las primeras actuaciones indican que el vehículo de mayor porte circulaba en sentido contrario y habría iniciado una maniobra de giro hacia el este para incorporarse a la avenida de Circunvalación. Fue en ese momento cuando se produjo el fuerte impacto.