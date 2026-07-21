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Se presentó ante la Justicia el hombre buscado por la muerte de Cintia Ortega y quedó detenido

El principal sospechoso por el atropello que terminó con la vida de Cintia Ortega se presentó ante la Justicia y quedó detenido. La causa continúa con nuevas pericias.

La investigación por el siniestro vial que terminó con la muerte de Cintia Johana Ortega, ocurrido durante la madrugada del lunes en Rawson, registró un avance clave en las últimas horas.

L.uego de una serie de allanamientos y del secuestro del vehículo que sería el involucrado en el hecho, el hombre que era intensamente buscado se presentó ante la Justicia y quedó detenido

Según pudo confirmar este medio, el detenido es Jorge Gauna, quien será investigado por la UFI Delitos Especiales, fiscalía que lleva adelante la causa para determinar su eventual responsabilidad en el hecho.

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La pesquisa había permitido identificar el Chevrolet Corsa Classic blanco que, de acuerdo con las primeras medidas investigativas, habría estado involucrado en el atropello fatal. El automóvil fue secuestrado durante un operativo realizado en Rawson.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el vehículo era utilizado por Gauna para trabajar como chofer de una aplicación de viajes y que pertenecía a otra persona, quien presuntamente desconocía lo ocurrido.

Además, durante la jornada del martes los investigadores allanaron una vivienda en Villa Hipódromo, donde el sospechoso no fue encontrado. Ante esa situación, la Justicia libró una orden de captura. Horas más tarde, el hombre se presentó de manera voluntaria en la sede de la UFI Delitos Especiales, donde quedó detenido a disposición de la causa.

La investigación también busca establecer si el vehículo presentó modificaciones posteriores al siniestro. Esa hipótesis forma parte de las medidas que todavía son materia de análisis y deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

El hecho ocurrió cerca de las 5.40 del lunes, sobre el lateral este de calle General Mosconi, entre Putaendo y callejón La Troja, en Rawson. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, Cintia Johana Ortega, de 38 años, caminaba por la zona cuando fue embestida por un automóvil que continuó su marcha sin detenerse.

La mujer fue trasladada por personal del servicio de emergencias al Hospital Rawson, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Ahora, con el principal sospechoso detenido y el vehículo bajo peritaje, la UFI Delitos Especiales continuará incorporando pruebas para reconstruir la mecánica del siniestro y definir la situación procesal del acusado, siempre bajo el principio de presunción de inocencia mientras avance el proceso judicial.

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