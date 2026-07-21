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Sin descanso: Paredes volvió a entrenar en Boca a 48 horas de jugar la final del Mundial

Menos de 48 horas después de disputar la final del Mundial con la Selección argentina, Leandro Paredes volvió a entrenarse con Boca. El mediocampista trabajó junto al plantel y podría tener minutos este jueves frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

No hubo vacaciones ni tiempo para procesar demasiado el golpe que significó perder la final del Mundial 2026. Apenas dos días después de caer con la Selección argentina frente a España, Leandro Paredes volvió a ponerse la ropa de entrenamiento de Boca y ya comenzó a preparar el próximo desafío del Xeneize.

El mediocampista se presentó este martes en el predio de Casa Amarilla y trabajó a la par de sus compañeros, en una imagen que rápidamente se convirtió en una buena noticia para Miguel Ángel Russo de cara al duelo del jueves frente a O'Higgins de Chile por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana

Fue el propio Boca el que anunció su regreso con un mensaje en las redes sociales: "De vuelta en casa. Nuestro capitán", acompañado por imágenes del volante saludando a sus compañeros y participando normalmente de la práctica.

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Paredes llega con ritmo de competencia luego de haber sido una de las piezas importantes de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo. Desde los octavos de final se ganó un lugar entre los titulares y, aunque en la final comenzó en el banco de suplentes, ingresó en el segundo tiempo durante la derrota por 1-0 frente a España.

Ahora el foco cambia completamente. Boca afronta uno de los objetivos principales del semestre y la presencia del campeón del mundo puede convertirse en un refuerzo clave para la serie internacional.

El cuerpo técnico evaluará en estas horas cómo respondió físicamente después del desgaste que implicó el Mundial para definir si será titular frente al conjunto chileno o si comenzará entre los suplentes y sumará minutos durante el partido.

La Copa Sudamericana aparece como una gran oportunidad para el Xeneize de volver a conquistar un título internacional, algo que no consigue desde la Recopa Sudamericana de 2008, cuando derrotó a Arsenal de Sarandí.

Pero el calendario no dará respiro. Además de la competencia continental, Boca deberá afrontar el Torneo Clausura y la Copa Argentina, por lo que recuperar rápidamente a futbolistas de jerarquía como Paredes resulta una noticia más que alentadora para un plantel que tendrá un semestre cargado de partidos y con la obligación de pelear en todos los frentes.

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