Mientras pelea por su vida, la familia del hombre atacado con un martillo pide colaboración

Desde entonces, el hombre permanece bajo cuidados intensivos y su evolución es seguida de cerca por los médicos.

En las últimas horas, familiares y allegados iniciaron una cadena de oración y una campaña solidaria para colaborar con los gastos que demanda este delicado momento. Quienes deseen realizar un aporte pueden hacerlo al alias correspondiente al número 2645026703, a nombre de Daniel Santiago Zamora.

En paralelo, la Justicia continúa con la investigación del caso. Los fiscales trabajan junto a personal policial en el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables, quienes permanecen prófugos. Una de las hipótesis que maneja la causa es que la agresión estaría vinculada a un conflicto de vieja data, aunque esa línea investigativa aún no fue confirmada oficialmente.