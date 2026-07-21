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Mientras pelea por su vida, la familia del hombre atacado con un martillo pide colaboración

Roberto Zamora continúa internado en terapia intensiva tras el brutal ataque sufrido en Rivadavia. Su familia lanzó una campaña solidaria para afrontar los gastos mientras la Justicia busca a los responsables.

La investigación por el violento ataque ocurrido el domingo por la noche en el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia, continúa en plena etapa de recolección de pruebas. Mientras la UFI Genérica intenta identificar a los cuatro agresores y esclarecer el móvil del hecho, la situación de la víctima sigue siendo crítica y su familia lanzó un pedido de ayuda para afrontar los gastos derivados de la internación.

Se trata de Roberto Zamora, de 46 años, quien permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Rawson con pronóstico reservado, luego de haber sido brutalmente golpeado durante una emboscada en la vía pública.

Tal como informó este diario, el ataque ocurrió cerca de las 23 del domingo, cuando Zamora fue sorprendido por cuatro hombres que lo agredieron con golpes de puño y patadas. De acuerdo con la investigación, uno de los atacantes utilizó un martillo para golpearlo en la cabeza, provocándole un traumatismo encéfalo craneano grave con hundimiento de cráneo, además de múltiples politraumatismos.

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Desde entonces, el hombre permanece bajo cuidados intensivos y su evolución es seguida de cerca por los médicos.

En las últimas horas, familiares y allegados iniciaron una cadena de oración y una campaña solidaria para colaborar con los gastos que demanda este delicado momento. Quienes deseen realizar un aporte pueden hacerlo al alias correspondiente al número 2645026703, a nombre de Daniel Santiago Zamora.

En paralelo, la Justicia continúa con la investigación del caso. Los fiscales trabajan junto a personal policial en el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables, quienes permanecen prófugos. Una de las hipótesis que maneja la causa es que la agresión estaría vinculada a un conflicto de vieja data, aunque esa línea investigativa aún no fue confirmada oficialmente.

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