La investigación por el violento ataque ocurrido el domingo por la noche en el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia, continúa en plena etapa de recolección de pruebas. Mientras la UFI Genérica intenta identificar a los cuatro agresores y esclarecer el móvil del hecho, la situación de la víctima sigue siendo crítica y su familia lanzó un pedido de ayuda para afrontar los gastos derivados de la internación.
Mientras pelea por su vida, la familia del hombre atacado con un martillo pide colaboración
Roberto Zamora continúa internado en terapia intensiva tras el brutal ataque sufrido en Rivadavia. Su familia lanzó una campaña solidaria para afrontar los gastos mientras la Justicia busca a los responsables.