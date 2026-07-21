La temporada de pista 2026 continúa con un nuevo homenaje a figuras históricas del ciclismo

Durante aquella jornada, además, se entregó una placa de reconocimiento al ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, en otro de los momentos destacados de una tarde cargada de emoción.

En lo deportivo, el gran ganador de la primera fecha fue Santiago Gruñeiro, representante del equipo Municipalidad de Santa Lucía-Gremios por el Deporte, quien comenzó el campeonato con una victoria.

La segunda jornada mantuvo ese espíritu de homenaje. En esta oportunidad, el reconocimiento fue para Rolando "Rolo" Tivani, una referencia indiscutida del ciclismo sanjuanino y padre de los ciclistas profesionales Gerardo y Nicolás Tivani, quien falleció recientemente tras sufrir una descompensación.

El recuerdo de "Rolo" emocionó a familiares, dirigentes, corredores y aficionados que acompañaron la competencia, en una nueva muestra de que el ciclismo sanjuanino mantiene viva la memoria de quienes contribuyeron al crecimiento de la disciplina.

En la pista, el triunfo quedó en manos de Lisandro Bravo, representante de Chimbas Te Quiero. El podio se completó con su compañero Rubén Ramos, mientras que Rodrigo Díaz, de la Municipalidad de Pocito, finalizó en el tercer lugar.

La actividad tendrá continuidad este sábado 25 de julio, nuevamente en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La organización estará a cargo del Club Sportivo Sol Naciente Villa Flora, que convocó a corredores y público para una nueva jornada del campeonato provincial.

La concentración de los ciclistas está prevista para las 15, mientras que la primera competencia comenzará a las 16. Se espera la presencia de representantes de distintas categorías que buscarán sumar puntos importantes en la clasificación general de la temporada.

Más allá de los resultados, el campeonato volvió a demostrar que el ciclismo sanjuanino no solo compite por victorias. También encuentra espacio para reconocer a quienes ayudaron a construir una de las disciplinas deportivas con mayor tradición en la provincia, manteniendo viva una historia que sigue rodando sobre cada vuelta al velódromo.