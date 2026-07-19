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El once que tendría Argentina para enfrentar a España en la final

La Albiceleste se prepara para enfrentar a la Roja por la definición de la Copa Mundial de la FIFA. Lionel Scaloni define el equipo y evalúa posibles cambios para el encuentro.

La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026 ante España este domingo a las 16. A la espera del partido que se disputa en el MetLife Stadium de New Jersey, Lionel Scaloni termina de definir la formación y analiza variantes en busca del bicampeonato tras la estrella ganada en Qatar hace cuatro años.

Como a lo largo de toda la Copa del Mundo de la FIFA, el entrenador no dio señales en los días previos y el equipo que irá en busca de la gloria todavía no está confirmado. Sin embargo, en función de las semifinales ante Inglaterra y la información hasta el momento, existen dos dudas en un once que mantendrá la base habitual.

La primera vuelve a instalarse en el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El jugador del Atlético de Madrid se había quedado con el puesto en el Mundial, pero no estuvo solido en el último compromiso, donde además el gol de los ingleses llegó por su banda. En cambio, el defensor de River ingresó en su mejor versión en el segundo tiempo, ganó terreno y puja por quedarse con el lugar en la final del Mundial. Por ahora, Cachete tiene más chances.

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En ese mismo lado de la cancha está el otro de los interrogantes en la formación de la Selección Argentina. Tras quedarse afuera de los titulares con Inglaterra pero ser clave con su ingreso, Rodrigo De Paul lucha por recuperar su puesto y, aunque no está claro quién saldría, el que tiene más chances de dejar el once es Giuliano Simeone. Por su ascendencia en el equipo y el plus que saca en partidos clave, el Motorcito tien grandes posibilidades de volver.

Por otro lado, el jugador que sumó chances en las últimas horas tras el entrenamiento final es Giovani Lo Celso. El volante del Betis recibió una de las 13 pecheras que repartió Scaloni, aunque sería más una alternativa desde el banco.

La probable formación de la Selección Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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