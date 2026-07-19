La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026 ante España este domingo a las 16. A la espera del partido que se disputa en el MetLife Stadium de New Jersey, Lionel Scaloni termina de definir la formación y analiza variantes en busca del bicampeonato tras la estrella ganada en Qatar hace cuatro años.
El once que tendría Argentina para enfrentar a España en la final
La Albiceleste se prepara para enfrentar a la Roja por la definición de la Copa Mundial de la FIFA. Lionel Scaloni define el equipo y evalúa posibles cambios para el encuentro.