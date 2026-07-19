El once que tendría Argentina para enfrentar a España en la final

Como a lo largo de toda la Copa del Mundo de la FIFA, el entrenador no dio señales en los días previos y el equipo que irá en busca de la gloria todavía no está confirmado. Sin embargo, en función de las semifinales ante Inglaterra y la información hasta el momento, existen dos dudas en un once que mantendrá la base habitual.

La primera vuelve a instalarse en el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El jugador del Atlético de Madrid se había quedado con el puesto en el Mundial, pero no estuvo solido en el último compromiso, donde además el gol de los ingleses llegó por su banda. En cambio, el defensor de River ingresó en su mejor versión en el segundo tiempo, ganó terreno y puja por quedarse con el lugar en la final del Mundial. Por ahora, Cachete tiene más chances.