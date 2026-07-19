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El Mundial más millonario de la historia: la fortuna que repartirá la FIFA en la final

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina y España también se disputarán un premio económico histórico: la FIFA repartirá la mayor bolsa de dinero de la historia del torneo y el ganador recibirá una cifra récord.

La gloria deportiva será el principal premio este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero no el único. Además de levantar la Copa del Mundo, Argentina o España se llevarán una recompensa económica sin precedentes gracias al nuevo esquema de premios que implementó la FIFA para el Mundial 2026.

El organismo confirmó que el torneo repartirá 871 millones de dólares, casi el doble de lo entregado en Qatar 2022, cuando la bolsa total fue de 440 millones. Nunca antes una Copa del Mundo había distribuido semejante cantidad de dinero entre las federaciones participantes.

En ese contexto, el campeón embolsará 51 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 34 millones. La diferencia entre ambos asciende a 17 millones de dólares, un incentivo que acompaña la importancia deportiva del encuentro.

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La edición 2026 marcará otro hecho inédito: además del trofeo, el seleccionado campeón recibirá por primera vez anillos conmemorativos de campeón del mundo, una tradición inspirada en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos.

El incremento económico fue aprobado por la FIFA luego de los reclamos de distintas federaciones, especialmente europeas, que solicitaron una actualización de los montos para afrontar los elevados costos logísticos de un Mundial organizado en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los principales argumentos aparecieron los gastos de traslados, hoteles, centros de entrenamiento y la comparación con los importantes premios económicos que comenzó a repartir el nuevo Mundial de Clubes.

Como resultado, la FIFA agregó más de 100 millones de dólares al esquema original de distribución y convirtió al Mundial 2026 en el torneo más millonario de la historia.

La Selección argentina ya sabe lo que significa conquistar un Mundial y recibir una importante recompensa económica. Tras el título obtenido en Qatar 2022, la AFA percibió 42 millones de dólares por la consagración.

Ahora, si el equipo de Lionel Scaloni logra derrotar a España, no solo alcanzará el bicampeonato y la cuarta estrella, sino que también permitirá que la Asociación del Fútbol Argentino reciba 51 millones de dólares, la cifra más alta entregada por la FIFA a un campeón del mundo.

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