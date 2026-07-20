¿Terminó el Mundial y sentís un vacío? Por qué aparece el "bajón" después de un torneo tan intenso

"El Mundial no es solamente un evento deportivo: también funciona como una experiencia colectiva que ordena rutinas, conversaciones y expectativas. Por eso, cuando termina, algunas personas pueden sentir un vacío o una baja anímica que tiene que ver con el corte repentino de esa intensidad emocional", explicó el doctor Washington Burgos, médico clínico de Boreal Salud.

Por qué el Mundial genera tanto impacto emocional

Durante más de un mes, la Copa del Mundo modifica hábitos. Muchas personas acomodan sus horarios para mirar los partidos, siguen minuto a minuto las noticias, participan de debates en redes sociales, analizan cada jugada y viven cada encuentro como un acontecimiento único.

En Argentina, además, el fenómeno adquiere otra dimensión. La Selección se convirtió en un punto de encuentro capaz de unir generaciones, familias y grupos de amigos detrás de un mismo objetivo.

Cuando ese estímulo desaparece de un día para otro, el organismo necesita adaptarse nuevamente a una rutina mucho menos intensa desde el punto de vista emocional.

Las señales más comunes

Los especialistas explican que este proceso puede manifestarse de distintas maneras, entre ellas:

Tristeza o sensación de desánimo.

Falta de motivación.

Irritabilidad.

Sensación de vacío.

Cansancio emocional.

En la mayoría de los casos, estos síntomas son pasajeros y disminuyen a medida que las personas retoman sus actividades habituales. Aunque el "bajón post Mundial" suele desaparecer con el paso de los días, existen situaciones en las que conviene prestar atención.

Si la tristeza se mantiene durante varias semanas, afecta el trabajo, el estudio o la vida social, o aparece junto con problemas para dormir, aislamiento, pérdida de interés por actividades habituales o una angustia persistente, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud.

"Sentirse desmotivado algunos días después de un evento tan movilizante puede ser esperable. Pero si esa sensación se sostiene, interfiere con la rutina o se acompaña de aislamiento, angustia marcada o cambios importantes en el sueño y el ánimo, es conveniente pedir orientación profesional", señalaron desde Boreal Salud.

Cómo atravesar el regreso a la rutina

Los profesionales coinciden en que no existe una receta única, aunque sí algunas estrategias que pueden facilitar la adaptación después de un evento de semejante intensidad emocional.

Entre las recomendaciones aparecen recuperar gradualmente los hábitos cotidianos, volver a realizar actividades recreativas que no estén relacionadas con el fútbol, mantener horarios regulares de descanso, compartir tiempo con familiares y amigos y evitar permanecer todo el día consumiendo contenido sobre el Mundial o reviviendo la derrota.

También remarcan la importancia de hablar sobre lo que se siente y entender que la tristeza, en este contexto, forma parte de un proceso de adaptación.

Porque más allá del resultado deportivo, el Mundial volvió a demostrar que el fútbol, especialmente para los argentinos, es mucho más que un juego. Durante unas semanas fue motivo de encuentros, abrazos, ilusiones y emociones compartidas. Y cuando algo tan intenso termina, es natural que quede un silencio que tarde algunos días en llenarse otra vez.