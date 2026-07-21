El intenso temporal de nieve que afecta a distintos sectores de la provincia llevó a Vialidad Nacional a emitir una alerta meteorológica urgente para San Juan y recomendar a los conductores suspender los viajes durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, debido a las condiciones extremas que presentan varios corredores viales.
Vialidad pidió evitar viajar de noche por las rutas de San Juan ante el fuerte temporal
Las intensas nevadas, la formación de hielo sobre la calzada y la escasa visibilidad por neblina llevaron a Vialidad Nacional a emitir una alerta para San Juan. El organismo pidió evitar los viajes nocturnos y recomendó circular únicamente entre las 9 y las 17 por las rutas afectadas.