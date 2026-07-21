Vialidad pidió evitar viajar de noche por las rutas de San Juan ante el fuerte temporal

Frente a este escenario, el organismo nacional recomendó realizar viajes únicamente entre las 9 y las 17, horario considerado el más seguro para circular por las rutas de montaña.

En caso de que el viaje sea impostergable, Vialidad pidió revisar previamente el estado del vehículo. Entre las principales recomendaciones figuran verificar el nivel de líquido anticongelante, controlar el funcionamiento de las escobillas limpiaparabrisas, llevar cadenas para nieve y mantener el tanque de combustible lleno.

Además, aconsejó conducir a baja velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos, evitar frenadas o maniobras bruscas y utilizar luces bajas y antiniebla para mejorar la visibilidad.

Las autoridades también sugirieron viajar con un kit de emergencia que incluya mantas, ropa de abrigo, agua potable, alimentos y el teléfono celular completamente cargado, para responder ante cualquier eventualidad si el vehículo queda detenido por las condiciones climáticas.

Finalmente, Vialidad Nacional reiteró el pedido de consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje y respetar las indicaciones del personal que trabaja en los corredores afectados por el temporal.