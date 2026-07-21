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Vialidad pidió evitar viajar de noche por las rutas de San Juan ante el fuerte temporal

Las intensas nevadas, la formación de hielo sobre la calzada y la escasa visibilidad por neblina llevaron a Vialidad Nacional a emitir una alerta para San Juan. El organismo pidió evitar los viajes nocturnos y recomendó circular únicamente entre las 9 y las 17 por las rutas afectadas.

El intenso temporal de nieve que afecta a distintos sectores de la provincia llevó a Vialidad Nacional a emitir una alerta meteorológica urgente para San Juan y recomendar a los conductores suspender los viajes durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, debido a las condiciones extremas que presentan varios corredores viales.

Según el parte oficial emitido este lunes a las 21.30, se registran sectores con calzada congelada, nieve, aguanieve y bancos de neblina, principalmente en rutas de la Cordillera y la precordillera.

Las complicaciones afectan a la Ruta Nacional 149, en los departamentos Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 150, en Jáchal y Valle Fértil; y la Ruta Nacional 40 Norte, también en el departamento Jáchal.

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Frente a este escenario, el organismo nacional recomendó realizar viajes únicamente entre las 9 y las 17, horario considerado el más seguro para circular por las rutas de montaña.

En caso de que el viaje sea impostergable, Vialidad pidió revisar previamente el estado del vehículo. Entre las principales recomendaciones figuran verificar el nivel de líquido anticongelante, controlar el funcionamiento de las escobillas limpiaparabrisas, llevar cadenas para nieve y mantener el tanque de combustible lleno.

Además, aconsejó conducir a baja velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos, evitar frenadas o maniobras bruscas y utilizar luces bajas y antiniebla para mejorar la visibilidad.

Las autoridades también sugirieron viajar con un kit de emergencia que incluya mantas, ropa de abrigo, agua potable, alimentos y el teléfono celular completamente cargado, para responder ante cualquier eventualidad si el vehículo queda detenido por las condiciones climáticas.

Finalmente, Vialidad Nacional reiteró el pedido de consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje y respetar las indicaciones del personal que trabaja en los corredores afectados por el temporal.

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