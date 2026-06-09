Orrego anunció la llegada de Los Pumas y Gales a San Juan

La importancia de este evento trasciende lo que ocurre en el campo de juego. El objetivo central es que la llegada de la Selección Nacional deje una huella duradera en la vida de las familias sanjuaninas, convirtiendo cada entrada vendida en un ladrillo más para el crecimiento de las instituciones locales. Es una muestra de cómo la gestión pública busca que el impacto de estas citas llegue directamente a los barrios y departamentos de San Juan.

En su discurso a los presentes, Orrego expresó que "Me encanta que hoy estemos todos juntos, que estén las instituciones deportivas, los presidentes, las instituciones deportivas. Me encanta poder compartir esta jornada con los chicos también, chicos muy jóvenes que hacen deporte y que, además, son fuente de inspiración para aquellos que son más pequeños. Y el deporte, como siempre digo, nos da autoestima, disciplina, y nos ayuda también a entender cómo se trabaja en equipo. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para que trabajemos en equipo. El gobierno de la provincia junto con las distintas instituciones".

Además destacó que "Este evento extraordinario coincide con el mundial de fútbol también, así que nos tenemos que pintar bien el corazón de celeste y blanco. Y es una buena oportunidad para mostrar a aquellos que vienen, porque van a venir muchas personas de afuera, mostrar nuestros recursos naturales, que son muy lindos, pero algo más lindo que tenemos los sanjuaninos son los recursos humanos".

Por su parte, el secretario de deportes Tabachnik remarcó que "Este evento sirve para para que nuestros chicos, nuestros dirigentes, la comunidad del rugby pueda estar presente, pueda desarrollarse con la llegada de los equipos técnicos de la Unión Argentina del Rugby, con las capacitaciones a las que nos tienen acostumbrados, los encuentros del rugby infantil, que nos permiten en esta oportunidad que puedan ver a su selección, que puedan encontrarse con los otros chicos, y en esto que nosotros siempre hablamos de la construcción de valores dentro del deporte, los encuentros del rugby infantil son una oportunidad increíble para que esto suceda".

Sobre el evento y cómo ser parte de la fiesta

El partido se disputará el próximo sábado 11 de julio a partir de las 16 horas en el Estadio San Juan del Bicentenario. Este encuentro marca el debut histórico del Nations Championship 2026, un torneo que reúne a las doce mejores selecciones del mundo y que sitúa a nuestra provincia junto a otras sedes nacionales de renombre.

Además del espectáculo central, la comunidad podrá disfrutar de la denominada Semana Puma, que incluirá capacitaciones e intercambios para acercar el alto rendimiento a jugadores y entrenadores de toda la provincia.

Para no perderse esta oportunidad y colaborar con el futuro del rugby sanjuanino, las entradas pueden adquirirse a través de los clubes locales participantes. Esta modalidad es clave, ya que la totalidad de lo recaudado por esta vía se destinará a obras de infraestructura y mejoras institucionales en los clubes de San Juan.

Participan desde las instituciones tradicionales de la Capital hasta los equipos de rugby de desarrollo en departamentos como Jáchal, Caucete, 9 de Julio y Pocito, incluyendo también al rugby inclusivo y de veteranos, asegurando que el beneficio llegue a cada rincón de la provincia donde un chico sueña con crecer a través del deporte.