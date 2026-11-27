El escenario que podría complicar a los argentinos

Estudiantes es el club argentino mejor ubicado en la clasificación y su título en Montevideo le garantizaría un lugar en el Mundial de Clubes. Sin embargo, esa misma conquista reduciría las posibilidades de otros equipos del país, ya que ocuparía uno de los cupos previstos para los campeones continentales.

Además, el Pincha ya amplió la diferencia con Racing, su perseguidor argentino más cercano en el ranking. La Academia suma 35 puntos menos y no disputará la Copa Libertadores en 2027, por lo que tendrá menos oportunidades de acercarse en la próxima temporada.

La situación también abre una posibilidad favorable para Ecuador. Si Estudiantes se consagra y, como se estima, un equipo brasileño gana alguna de las próximas ediciones de la Libertadores, Liga de Quito e Independiente del Valle podrían quedarse con los lugares disponibles por ranking. De ese modo, el avance de los ecuatorianos podría producirse a costa de las opciones de los clubes argentinos.

Qué equipos argentinos siguen en carrera

Detrás de Estudiantes, el panorama es menos alentador para los representantes del país. Racing, Independiente Rivadavia, Platense, Vélez y River aparecen entre los argentinos mejor posicionados, pero ninguno cuenta actualmente con una ventaja suficiente como para tener asegurada la clasificación.

Para el resto, el camino dependería de una consagración en la Copa Libertadores o de una combinación de resultados que les permita sumar una cantidad importante de puntos. Boca, por ejemplo, se encuentra bastante más atrás en la tabla, mientras que Rosario Central, Central Córdoba, Lanús y Talleres también figuran entre los clubes argentinos que necesitan mejorar su posición.

En el caso de Estudiantes, además, la final tiene una doble importancia: no solo puede obtener el título continental y acercarse al Mundial de Clubes, sino que también necesita ganar para disputar la próxima edición de la Libertadores. Por eso, el desenlace ante Palmeiras podría marcar un punto de inflexión tanto para el Pincha como para las aspiraciones internacionales de varios equipos argentinos.

Así está el ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Flamengo (clasificado): 82 puntos

Palmeiras: 82 puntos*

Estudiantes de La Plata: 62 puntos*

Liga de Quito: 61 puntos

Independiente del Valle: 39 puntos

Racing: 35 puntos

Cerro Porteño: 34 puntos

Fluminense: 28 puntos**

Peñarol: 26 puntos

Corinthians: 25 puntos**

Independiente Rivadavia: 24 puntos***

Platense: 24 puntos***

Vélez: 24 puntos

River: 23 puntos

Rosario Central: 20 puntos***

Central Córdoba: 14 puntos

Lanús: 12 puntos

Boca: 10 puntos***

Talleres: 7 puntos

Puede clasificarse en esta edición si gana la final.

** Su rendimiento será anulado si Palmeiras sale campeón.

*** Jugará la Copa Libertadores 2027.