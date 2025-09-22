En la mañana de Kigali, Ruanda, Mateo Kalejman Quiroga se preparaba para la contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo en Ruta 2025, recorriendo 31,2 kilómetros con la esperanza de consolidar su crecimiento internacional. El joven sanjuanino, actual campeón panamericano, cruzó la meta con un tiempo de 43 minutos, 40 segundos y 510 milésimas, que inicialmente lo ubicaba 20° en la general, a poco más de cinco minutos del ganador, el sueco Jakob Söderqvist (38:24:430).
Mundial de Ciclismo 2025: penalización frustra actuación de Kalejman
La sanción de 1 minuto y 30 segundos por “ir a rueda” del neozelandés Nate Pringle empañó una actuación que inicialmente había sido prometedora y que además afectó los puntos UCI de Argentina.