Mundial de Ciclismo 2025: penalización frustra actuación de Kalejman

Sin embargo, la alegría fue efímera. Los comisarios de carrera le aplicaron una sanción de 1 minuto y 30 segundos por “ir a rueda” del ciclista neozelandés Nate Pringle, una infracción en la modalidad contrarreloj donde cada corredor debe pedalear de manera independiente. La penalización relegó a Kalejman al 31° puesto definitivo, eliminando también la posibilidad de sumar valiosos puntos UCI para Argentina.

Mateo llegó al Mundial con antecedentes positivos: su reciente título panamericano demostraba su potencial en la disciplina. La contrarreloj en Kigali fue su única participación en la cita mundialista, a diferencia de su compañera Delfina Dibella, quien continuará en la prueba de pelotón.