Mundial de Ciclismo 2025: penalización frustra actuación de Kalejman

La sanción de 1 minuto y 30 segundos por “ir a rueda” del neozelandés Nate Pringle empañó una actuación que inicialmente había sido prometedora y que además afectó los puntos UCI de Argentina.

En la mañana de Kigali, Ruanda, Mateo Kalejman Quiroga se preparaba para la contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo en Ruta 2025, recorriendo 31,2 kilómetros con la esperanza de consolidar su crecimiento internacional. El joven sanjuanino, actual campeón panamericano, cruzó la meta con un tiempo de 43 minutos, 40 segundos y 510 milésimas, que inicialmente lo ubicaba 20° en la general, a poco más de cinco minutos del ganador, el sueco Jakob Söderqvist (38:24:430).

Sin embargo, la alegría fue efímera. Los comisarios de carrera le aplicaron una sanción de 1 minuto y 30 segundos por “ir a rueda” del ciclista neozelandés Nate Pringle, una infracción en la modalidad contrarreloj donde cada corredor debe pedalear de manera independiente. La penalización relegó a Kalejman al 31° puesto definitivo, eliminando también la posibilidad de sumar valiosos puntos UCI para Argentina.

Mateo llegó al Mundial con antecedentes positivos: su reciente título panamericano demostraba su potencial en la disciplina. La contrarreloj en Kigali fue su única participación en la cita mundialista, a diferencia de su compañera Delfina Dibella, quien continuará en la prueba de pelotón.

Este no es el primer revés que enfrenta Kalejman en 2025. En los Juegos Panamericanos de la Juventud en Asunción, el sanjuanino fue descalificado tras una controversia por las medidas de su bicicleta. A pesar de que su asiento estaba dentro de los límites reglamentarios, los comisarios aplicaron la sanción por un reclamo de Colombia, dejándolo sin la medalla dorada que parecía asegurada. Kalejman criticó la decisión, señalando que las mediciones previas y las irregularidades perjudicaron su rendimiento y la eficiencia de su pedaleo.

A pesar de las sanciones, la actuación de Kalejman refleja su capacidad y potencial como ciclista Sub-23 en el plano internacional. El joven continúa siendo una de las principales promesas argentinas en la contrarreloj, con objetivos claros para futuras competencias y la consolidación de su carrera profesional.

