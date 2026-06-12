Scaloni analiza el reemplazo de Tagliafico para el debut ante Argelia

La primera opción que aparece en el radar es Facundo Medina, quien ya fue utilizado por Argentina como lateral izquierdo y también puede desempeñarse como marcador central, una versatilidad que le permite al entrenador sostener una estructura defensiva más equilibrada.

Otra posibilidad es Lisandro Martínez, que en distintos momentos de su carrera también ocupó el sector izquierdo de la defensa, aunque su presencia en esa zona obligaría a modificar el armado de la zaga y a evaluar las cargas físicas después de su recuperación.

También aparece como variante Valentín “Colo” Barco, lateral natural por izquierda, con mayor proyección ofensiva y buena salida con la pelota, aunque con menos recorrido que otros nombres dentro del ciclo de Scaloni.

El caso de Nicolás González se mantiene bajo observación: el futbolista del Atlético de Madrid también está tocado, pero podría llegar al debut y aparece como una opción más ofensiva para ocupar la banda en determinados pasajes del partido.

Scaloni deberá resolver en los próximos entrenamientos si apuesta por una alternativa más conservadora, con Medina o Lisandro, o si elige una variante de mayor recorrido y agresividad por el costado izquierdo.

Argentina debutará el próximo martes ante Argelia con la obligación de empezar con el pie derecho la defensa del título mundial, aunque la previa quedó marcada por una nueva preocupación física en un plantel que llegó con varios jugadores entre algodones.