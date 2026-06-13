Por qué nos ponemos más felices cuando empieza el Mundial: la explicación de la ciencia

Los especialistas explican que el ser humano tiene una necesidad natural de pertenecer a grupos sociales. El Mundial potencia esa sensación porque reúne a personas de distintas edades, profesiones e ideologías detrás de un objetivo común.

Por eso, durante el torneo aparecen rituales compartidos como usar la camiseta, decorar casas, organizar reuniones o comentar cada partido con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Por qué sentimos las victorias como si fueran propias

La psicología social tiene un concepto para explicar este fenómeno: la "gloria reflejada". Se trata de la tendencia que tienen las personas a asociarse emocionalmente con los éxitos de los grupos con los que se identifican.

Cuando la Selección gana, muchos sienten que ellos también ganaron. Esa identificación fortalece la autoestima y genera emociones positivas, incluso entre quienes no participan directamente en el evento deportivo. Por ese motivo, las victorias suelen traducirse en celebraciones espontáneas, muestras de orgullo nacional y una sensación generalizada de felicidad.

Qué pasa en el cerebro cuando hace un gol Argentina

La neurociencia también encontró respuestas. Diversas investigaciones demostraron que cuando una persona observa a su equipo convertir un gol se activan áreas cerebrales relacionadas con el sistema de recompensa, el mismo que interviene ante experiencias placenteras como recibir buenas noticias o alcanzar una meta personal.

Estas regiones liberan neurotransmisores vinculados al placer y la motivación, generando sensaciones de alegría, euforia y entusiasmo. En otras palabras, el cerebro experimenta el éxito deportivo de una manera mucho más intensa de lo que muchas personas imaginan.

La fuerza de vivir una emoción colectiva

Otro concepto utilizado por los sociólogos es el de "efervescencia colectiva". Se refiere a la energía emocional que surge cuando grandes grupos de personas experimentan un mismo acontecimiento al mismo tiempo.

Por eso no es igual mirar un partido en soledad que hacerlo rodeado de familiares, amigos o incluso desconocidos que comparten la misma pasión. Los festejos masivos, los cánticos y las celebraciones públicas generan un sentimiento de conexión social difícil de reproducir en otros contextos.

El Mundial también rompe con la rutina

Además de las emociones vinculadas al deporte, la Copa del Mundo introduce cambios en la vida cotidiana. Durante varias semanas aparecen nuevas conversaciones, expectativas, pronósticos y actividades sociales que funcionan como una pausa frente a las preocupaciones habituales.

Los especialistas consideran que estos momentos de entretenimiento compartido ayudan a reducir el estrés y favorecen estados emocionales positivos.

Por eso muchas personas describen al Mundial como una experiencia que les permite desconectarse temporalmente de los problemas cotidianos.