El Mundial también se vive en San Juan: una jornada de apoyo masivo a la Selección

San Juan se suma a la fiebre mundialista con una propuesta pensada para reunir a los hinchas en la previa del estreno de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026. Bajo el lema “San Juan es Mundial”, la Secretaría de Deporte organizó una convocatoria abierta que se realizará este lunes 15 de junio en el estadio Aldo Cantoni.
La actividad comenzará a las 16 horas y contará con entrada libre y gratuita. El objetivo es que los sanjuaninos puedan expresar su respaldo al equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del debut mundialista ante Argelia, previsto para este martes desde las 22 horas.
Durante la jornada habrá bandas de música en vivo, actividades recreativas y propuestas para toda la familia, en un ambiente que buscará reflejar la pasión que despierta la Albiceleste en cada rincón del país.
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Desde la organización invitaron a los asistentes a concurrir con camisetas de la Selección, banderas y los colores celeste y blanco, para darle un marco especial al encuentro y acompañar simbólicamente al plantel argentino en el inicio de su camino mundialista.
La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas para acompañar el clima de expectativa que genera la defensa del título conseguido por Argentina en Qatar 2022 y convertir al Aldo Cantoni en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol.
Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan, con cobertura especial y transmisión de todos los partidos de la Selección Argentina.