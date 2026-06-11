El Mundial también se vive en San Juan: una jornada de apoyo masivo a la Selección

Desde la organización invitaron a los asistentes a concurrir con camisetas de la Selección, banderas y los colores celeste y blanco, para darle un marco especial al encuentro y acompañar simbólicamente al plantel argentino en el inicio de su camino mundialista.

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La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas para acompañar el clima de expectativa que genera la defensa del título conseguido por Argentina en Qatar 2022 y convertir al Aldo Cantoni en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan, con cobertura especial y transmisión de todos los partidos de la Selección Argentina.