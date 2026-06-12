Corea remontó ante Chequia y ganó en el debut mundialista

Chequia, que retornaba a la máxima cita mundialista luego de una larga ausencia de 20 años, dio el primer golpe en el encuentro llevado a cabo en Guadalajara: Krejí abrió el marcador en el complemento para celebrar el cuarto tanto del representativo europeo en su historia en las Copas Mundiales.

Pero los Guerreros Taegeuk sacaron a relucir su explosión física y su precisión en tres cuartos de campo para inclinar en su favor un trámite por demás parejo. Primero Hwang y posteriormente Hyeon-Gyu sellaron la victoria de la República de Corea, que en la próxima fecha se medirá en Guadalajara ante México en un duelo que será trascendental para trazar el mapa futbolístico del Grupo A camino a la siguiente instancia.