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Corea remontó ante Chequia y ganó en el debut mundialista

Los goles de Hwang In-beom y Oh Hyeongyu sellaron la remontada del equipo asiático en su debut del Grupo A frente al rival europeo.

La primera jornada de la Copa Mundial 2026 dejó dos encuentros de alto vuelo en suelo mexicano. El Tri de Javier Aguirre festejó delante de su gente en el emblemático Estadio de Ciudad de México por 2-0 ante Sudáfrica con una actuación memorable de Raúl Jiménez, su carta ofensiva que refleja jerarquía y experiencia internacional; en Guadalajara, la República de Corea supo cómo reinventarse en un partido complejo ante Chequia, que comenzó perdiendo, y celebró un 2-1 vital para sus aspiraciones en el Grupo A.

Chequia, que retornaba a la máxima cita mundialista luego de una larga ausencia de 20 años, dio el primer golpe en el encuentro llevado a cabo en Guadalajara: Krejí abrió el marcador en el complemento para celebrar el cuarto tanto del representativo europeo en su historia en las Copas Mundiales.

Pero los Guerreros Taegeuk sacaron a relucir su explosión física y su precisión en tres cuartos de campo para inclinar en su favor un trámite por demás parejo. Primero Hwang y posteriormente Hyeon-Gyu sellaron la victoria de la República de Corea, que en la próxima fecha se medirá en Guadalajara ante México en un duelo que será trascendental para trazar el mapa futbolístico del Grupo A camino a la siguiente instancia.

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FUENTE: FIFA

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