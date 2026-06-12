La primera jornada de la Copa Mundial 2026 dejó dos encuentros de alto vuelo en suelo mexicano. El Tri de Javier Aguirre festejó delante de su gente en el emblemático Estadio de Ciudad de México por 2-0 ante Sudáfrica con una actuación memorable de Raúl Jiménez, su carta ofensiva que refleja jerarquía y experiencia internacional; en Guadalajara, la República de Corea supo cómo reinventarse en un partido complejo ante Chequia, que comenzó perdiendo, y celebró un 2-1 vital para sus aspiraciones en el Grupo A.
Corea remontó ante Chequia y ganó en el debut mundialista
Los goles de Hwang In-beom y Oh Hyeongyu sellaron la remontada del equipo asiático en su debut del Grupo A frente al rival europeo.