Así será la grilla del fin de semana del Turismo Carretera

Sábado 1 de agosto:

Horario de TV (El Nueve y Motor Play) 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 Hs.

TCP | 09:25 a 09:55 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A)

TCP | 10:00 a 10:30 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B)

TC | 11:05 a 11:25 Hs. Entrenamiento (Grupo A) 20 min.

TC | 11:29 a 11:39 Hs. Prueba de funcionamiento (Grupo A) 10 min.

TC | 11:43 a 12:03 Hs. Entrenamiento (Grupo B) 20 min.

TC | 12:07 a 12:17 Hs. Prueba de funcionamiento (Grupo B) 10 min.

TC | 12:21 a 12:41 Hs. Entrenamiento (Grupo C) 20 min.

TC | 12:45 a 12:55 Hs. Prueba de funcionamiento (Grupo C) 10 min.

TCP | 13:00 a 13:30 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 min.

TCP | 13:35 a 14:05 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 min.

TC | 14:10 a 14:30 Hs. Entrenamiento (Grupo A) 20 min.

TC | 14:35 a 14:55 Hs. Entrenamiento (Grupo B) 20 min.

TCP | 16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 3er. Tercio 8 min.

TCP | 16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 1er. Tercio 8 min.

TCP | 16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 2do. Tercio 8 min.

Domingo 2 de agosto:

Horario de TV (Motor Play) 08:00 a 09:00. (El Nueve y Motor Play) de 09:00 a 15:00 Hs.

TCP | 08:15 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

TCP | 08:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

TCP | 11:35 a 12:15 Hs. FINAL TCP, 20 vueltas o 40 minutos máximo.

TC | 12:50 a 14:50 Hs. FINAL TC Desafío de las Estrellas, 66 vueltas o 120 minutos máximo.