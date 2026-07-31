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Así será la grilla del fin de semana del Turismo Carretera

El Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera competirá este fin de semana. El Circuito San Juan Villicum tendrá actividad a partir de la mañana del sábado.

El Turismo Carretera llegará este fin de semana al Circuito San Juan Villicum para el Desafío de las Estrellas Shell V-Power. La grilla de partida quedará definida este viernes, desde las 19, con el sorteo que se desarrollará en el Circuito. La prueba será televisada a través de las señales de DeporTV y Motor Play.

La actividad en pista iniciará a partir del sábado para el TC y TC Pista. El Turismo Carretera sólo tendrá entrenamientos y el TC Pista también tendrá pruebas de clasificación.

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Sábado 1 de agosto:

Horario de TV (El Nueve y Motor Play) 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 Hs.

TCP | 09:25 a 09:55 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A)

TCP | 10:00 a 10:30 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B)

TC | 11:05 a 11:25 Hs. Entrenamiento (Grupo A) 20 min.

TC | 11:29 a 11:39 Hs. Prueba de funcionamiento (Grupo A) 10 min.

TC | 11:43 a 12:03 Hs. Entrenamiento (Grupo B) 20 min.

TC | 12:07 a 12:17 Hs. Prueba de funcionamiento (Grupo B) 10 min.

TC | 12:21 a 12:41 Hs. Entrenamiento (Grupo C) 20 min.

TC | 12:45 a 12:55 Hs. Prueba de funcionamiento (Grupo C) 10 min.

TCP | 13:00 a 13:30 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 min.

TCP | 13:35 a 14:05 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 min.

TC | 14:10 a 14:30 Hs. Entrenamiento (Grupo A) 20 min.

TC | 14:35 a 14:55 Hs. Entrenamiento (Grupo B) 20 min.

TCP | 16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 3er. Tercio 8 min.

TCP | 16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 1er. Tercio 8 min.

TCP | 16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 2do. Tercio 8 min.

Domingo 2 de agosto:

Horario de TV (Motor Play) 08:00 a 09:00. (El Nueve y Motor Play) de 09:00 a 15:00 Hs.

TCP | 08:15 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

TCP | 08:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

TCP | 11:35 a 12:15 Hs. FINAL TCP, 20 vueltas o 40 minutos máximo.

TC | 12:50 a 14:50 Hs. FINAL TC Desafío de las Estrellas, 66 vueltas o 120 minutos máximo.

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