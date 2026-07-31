Dura respuesta de Villarruel a Santilli: lo tildó de "parásito" y le exigió respeto al voto popular

A través de su cuenta de X, Villarruel tildó a Santilli de “parásito” y le exigió que “sea democrático” y que “respete el voto popular”.

Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria.



Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 31, 2026

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, comienza el mensaje de la titular del Senado.