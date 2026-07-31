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Dura respuesta de Villarruel a Santilli: lo tildó de "parásito" y le exigió respeto al voto popular

La vicepresidenta salió al cruce del jefe de Gabinete, quien le había pedido la renuncia por haber dicho que le preocupaban las “persecuciones imaginarias” del Presidente.

En un nuevo capítulo de la interna en el Gobierno nacional, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, le respondió este viernes con dureza al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien le había pedido la renuncia por sus discrepancias públicas con el presidente Javier Milei.

A través de su cuenta de X, Villarruel tildó a Santilli de “parásito” y le exigió que “sea democrático” y que “respete el voto popular”.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, comienza el mensaje de la titular del Senado.

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“Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, añade.

Cabe recordar que el jefe de Gabinete le pidió a la vicepresidenta que “dé un paso al costado” por haber cuestionado públicamente a Milei. “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, había expresado Villarruel.

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