En un nuevo capítulo de la interna en el Gobierno nacional, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, le respondió este viernes con dureza al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien le había pedido la renuncia por sus discrepancias públicas con el presidente Javier Milei.
Dura respuesta de Villarruel a Santilli: lo tildó de "parásito" y le exigió respeto al voto popular
La vicepresidenta salió al cruce del jefe de Gabinete, quien le había pedido la renuncia por haber dicho que le preocupaban las “persecuciones imaginarias” del Presidente.