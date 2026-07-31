Suben a 57 los muertos por intentar cruzar a nado desde Marruecos a España

España endurece los controles

Tras visitar Ceuta, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el ingreso masivo como "una violación de la integridad territorial de España" y anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad fronteriza.

Entre las principales decisiones figura la instalación de un sistema de boyas en la zona del espigón de El Tarajal para impedir nuevos cruces por mar, además de acelerar los procesos de identificación y devolución de quienes ingresaron de manera irregular.

El mandatario también confirmó que se intensificarán las acciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y destacó la cooperación de Marruecos en las tareas de control y repatriación.

Apoyo europeo y tensión diplomática

La Comisión Europea manifestó su disposición a brindar asistencia adicional a España, incluso mediante un eventual refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), si Madrid lo considera necesario.

Sin embargo, la crisis también provocó diferencias dentro de la Unión Europea. Italia, respaldada posteriormente por Finlandia, planteó la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen para España al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior comunitaria.

La propuesta fue rechazada por el Gobierno español, que convocó al embajador italiano en Madrid para expresar formalmente su protesta.

Aunque el flujo migratorio disminuyó durante las últimas horas, las fuerzas de seguridad españolas permanecen en máxima alerta mientras continúan coordinando acciones con Marruecos para evitar nuevos ingresos masivos.