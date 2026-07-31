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Suben a 57 los muertos por intentar cruzar a nado desde Marruecos a España

La crisis migratoria en Ceuta ya dejó 57 personas fallecidas. Mientras miles de migrantes regresan a Marruecos, el Gobierno español reforzó los controles fronterizos y la situación generó un nuevo foco de tensión dentro de la Unión Europea.

La crisis migratoria registrada en la ciudad española de Ceuta continúa dejando un saldo cada vez más dramático. Este viernes, las autoridades confirmaron que 57 personas murieron mientras intentaban llegar por vía marítima al enclave español ubicado en el norte de África, en medio de uno de los mayores ingresos irregulares de migrantes registrados en esa frontera.

Según datos del Gobierno español, cerca de 50.000 personas lograron cruzar hacia Ceuta durante los últimos días, una cifra que desbordó la capacidad de recepción de la ciudad y obligó al despliegue de efectivos adicionales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Con el paso de las horas, la situación comenzó a estabilizarse. Las autoridades informaron que unos 37.500 migrantes ya regresaron a Marruecos, muchos de ellos de manera voluntaria, luego de comprobar que los centros de acogida estaban saturados y que las posibilidades de permanecer en territorio español eran prácticamente nulas.

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España endurece los controles

Tras visitar Ceuta, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el ingreso masivo como "una violación de la integridad territorial de España" y anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad fronteriza.

Entre las principales decisiones figura la instalación de un sistema de boyas en la zona del espigón de El Tarajal para impedir nuevos cruces por mar, además de acelerar los procesos de identificación y devolución de quienes ingresaron de manera irregular.

El mandatario también confirmó que se intensificarán las acciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y destacó la cooperación de Marruecos en las tareas de control y repatriación.

Apoyo europeo y tensión diplomática

La Comisión Europea manifestó su disposición a brindar asistencia adicional a España, incluso mediante un eventual refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), si Madrid lo considera necesario.

Sin embargo, la crisis también provocó diferencias dentro de la Unión Europea. Italia, respaldada posteriormente por Finlandia, planteó la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen para España al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior comunitaria.

La propuesta fue rechazada por el Gobierno español, que convocó al embajador italiano en Madrid para expresar formalmente su protesta.

Aunque el flujo migratorio disminuyó durante las últimas horas, las fuerzas de seguridad españolas permanecen en máxima alerta mientras continúan coordinando acciones con Marruecos para evitar nuevos ingresos masivos.

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