Tras su reciente visita oficial a Buenos Aires, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, compartió una visión optimista sobre el rumbo económico del país, aunque subrayó que el gran desafío actual es transformar la estabilización en una prosperidad que se mantenga en el tiempo. En este marco, la funcionaria puso especial énfasis en las reformas institucionales que el gobierno de Javier Milei busca implementar.
Kristalina Georgieva apoyó la reforma del Banco Central: "Sienta las bases para un futuro más estable"
La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, destacó que la propuesta del Gobierno para fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria es un pilar esencial para consolidar la baja de la inflación y proyectar el crecimiento a largo plazo.