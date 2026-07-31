Kristalina Georgieva apoyó la reforma del Banco Central: "Sienta las bases para un futuro más estable"

Para la funcionaria, este fortalecimiento institucional es lo que permite que "los gobiernos pueden centrar su atención en mejorar las instituciones y no en cómo responder a la próxima emergencia".

¿Cómo se vincula esta reforma con el contexto económico actual?

La titular del Fondo destacó que Argentina ya ha mostrado "una notable estabilización", ya que lleva dos años consecutivos de superávit fiscal primario y una inflación que ronda el 30% interanual, tras haber superado el 200%. En este escenario, "el Banco Central está reconstituyendo las reservas internacionales".

Sin embargo, Georgieva advierte que la estabilización es solo la primera etapa. La reforma de la carta orgánica del Banco Central, junto con "un marco de responsabilidad fiscal duradero, con normas claras e instituciones sólidas, puede ayudar a los futuros gobiernos a preservar los logros conseguidos a base de tanto esfuerzo".

En conclusión, para la Directora del FMI, la independencia del Banco Central no es un tecnicismo, sino un requisito imprescindible para que los argentinos perciban las ventajas del crecimiento económico en su vida cotidiana. "El desafío ahora consiste en mantener el rumbo, para así seguir consolidando las instituciones, la confianza y las oportunidades que permitirán que los actuales avances den paso a una prosperidad duradera".