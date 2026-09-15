Messi y una última cita con la Selección que promete ser inolvidable

Tapia anticipó además que serán invitados los campeones del mundo de Qatar 2022 junto a sus familias, en una ceremonia pensada especialmente para acompañar a Messi en una noche que tendrá una fuerte carga simbólica.

“A ver el último tango del mejor jugador del mundo”, expresó Tapia al referirse a la despedida.

Antes de la noche del Monumental, la Selección tendrá otros dos compromisos. El primero será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Después llegará el turno de Burkina Faso, el 3 de octubre, nuevamente en Buenos Aires. Finalmente, el 6 de octubre Argentina enfrentará a Benín en el Monumental, en el partido elegido para el homenaje a Messi.

Los tres encuentros serán considerados amistosos Clase A, según la información proporcionada por la AFA, lo que también permitirá que algunos futbolistas comiencen a cumplir las suspensiones que arrastran.

El contexto será particular además por las restricciones de público derivadas de la sanción impuesta por FIFA a la Selección. El primer encuentro tendrá un aforo limitado y la situación del segundo partido se encontraba bajo análisis.

Para el último partido, en cambio, se espera que el Monumental pueda recibir a una multitud para acompañar al capitán en su despedida.

El último partido de Messi en Argentina

Por eso, el encuentro ante Benín tendrá un significado diferente al de cualquier otro amistoso. La idea de la AFA es que Messi pueda cerrar su ciclo con la Selección delante del público argentino, acompañado por buena parte de los compañeros con los que compartió la etapa más exitosa de la historia reciente del equipo.

La imagen del capitán entrando por última vez al campo del Monumental con la camiseta argentina será uno de los momentos centrales de la jornada.

Y aunque todavía quedará fútbol por delante con la Selección, el 6 de octubre puede convertirse en la última vez que Messi juegue un partido de la Albiceleste en Argentina.

Después de más de dos décadas, el número 10 se prepara para una despedida que tendrá como escenario el mismo país que lo vio crecer y la camiseta que, como él mismo escribió al anunciar su retiro, “amo, amé y amaré siempre”.