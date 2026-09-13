Video: el golazo de Lionel Messi en el 2 a 2 entre Inter de Miami y Nashville

Nashville comenzó arriba con un gol de Sam Surridge a los cuatro minutos. Inter Miami reaccionó y llegó al empate mediante un gol en contra de Reed Baker-Whiting. En el segundo tiempo apareció Messi.

A los 17 minutos del complemento, Rodrigo De Paul asistió al rosarino, que sacó un potente zurdazo desde afuera del área y clavó la pelota en el ángulo para poner el 2-1.

El tanto significó además el 19° gol de Messi en la actual temporada de la MLS, con el que quedó como máximo goleador del campeonato. El argentino superó a Petar Musa, delantero de FC Dallas, que suma 18.

Sin embargo, cuando Inter Miami parecía encaminado al triunfo, Surridge volvió a marcar en el descuento y estableció el 2-2 definitivo. Con este resultado, Inter Miami continúa segundo en la Conferencia Este, nueve puntos por detrás de Nashville, que se mantiene como líder con 54 unidades.