Messi podría jugar sus últimos partidos con Argentina ante su gente

Con rivales y fechas todavía por confirmar, la propuesta de la AFA apunta a generar un contexto especial para el último tramo de la historia de Messi con la Selección.

La posibilidad contempla que el delantero participe al menos de los dos encuentros que se jugarían en suelo argentino, en una serie que estaría acompañada por homenajes al futbolista que marcó una época con la camiseta albiceleste.

Entre los posibles rivales aparecen Burkina Faso y Benín, dos seleccionados africanos que podrían formar parte de la agenda preparatoria.

Burkina Faso cuenta con antecedentes importantes en la Copa Africana de Naciones. Fue subcampeón en 2013 y consiguió el tercer puesto en 2017. Benín, en tanto, disputó cinco ediciones del certamen continental y tuvo su mejor actuación en 2019, cuando alcanzó los cuartos de final.

La AFA busca así extender, aunque sea por un par de partidos, una historia que comenzó en 2005, cuando Messi debutó con la Selección argentina.

Desde entonces, el rosarino se convirtió en el máximo referente de una generación que consiguió los títulos más importantes de las últimas décadas: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Ahora, después de haber anunciado su retiro del seleccionado el 31 de agosto, la intención es que pueda tener una despedida frente al público argentino.

La convocatoria todavía no está confirmada y dependerá de la decisión del propio Messi. Pero la AFA ya prepara el escenario para que el final de su ciclo con la camiseta argentina no quede limitado a una despedida simbólica, sino que pueda tener al menos dos partidos más frente a los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera internacional.