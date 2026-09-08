Con Messi como posible candidato, se conocerán los nominados al Balón de Oro

Para esta gala, el jurado internacional compuesto por 100 periodistas especializados juzgará las actuaciones correspondientes al ciclo de la temporada 2025/2026. Entre los criterios clave estipulados por la organización prevalecen las actuaciones individuales y el carácter decisivo de los futbolistas en los momentos cumbres de la competencia, seguidos por los logros colectivos obtenidos con sus respectivos clubes y selecciones nacionales. Lógicamente, el rendimiento en la Copa del Mundo también será un aspecto decisivo a la hora de las nominaciones.

Los posibles nominados al Balón de Oro 2026

Entre las principales figuras que perfilan como candidatos casi fijos a integrar la nómina de 30 aparecen nombres de enorme peso internacional como Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham y Vinícius Jr.

Real Madrid tendría varios integrantes en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2026. (Foto: Reuters)

Asimismo, la destacada temporada de clubes en Europa y la reciente cita mundialista posicionan en un lugar de privilegio a futbolistas de la talla de Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabián Ruiz y Michael Olise, todos de altísimo impacto en los compromisos decisivos del calendario.

La representación sudamericana también promete pisar fuerte en la discusión previa. Además de la expectativa centrada en Lionel Messi tras su desempeño con la Selección Argentina, jugadores de la jerarquía de Lautaro Martínez y Luis Díaz asoman con firmes argumentos para asegurar un lugar entre los preseleccionados que buscarán el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial.