La Universidad Nacional del Litoral eligió a Daniel Vila como el primer Graduado Destacado

En este marco, la facultad eligió al titular de Grupo América para integrar la primera edición del programa. Según los fundamentos de la distinción, rubricada por la decana Claudia Levin, la elección de este primer Graduado Destacado responde a la solidez de su recorrido, el cual "le imprime la relevancia con la que deseamos inaugurar e identificar el Ciclo".

Asimismo, el documento oficial resalta que el espíritu del homenaje es demostrar que la educación pública forma a profesionales capaces de ser protagonistas de su tiempo y de transformar la realidad que los rodea.

El documento donde se comunica la elección de Daniel Vila como Graduado Destacado.

El valor de la educación pública y la pluralidad

Para darle marco a este tipo de homenajes, la resolución de la FCJS subraya un concepto clave: la universidad pública no concluye su tarea con el otorgamiento del título, sino que considera a sus profesionales como sus principales embajadores en la sociedad.

A través de estos encuentros intergeneracionales, se busca inspirar nuevas vocaciones comprometidas con los valores democráticos y reafirmar a la universidad como un espacio de pluralismo y libertad académica.

Con el fin de garantizar justamente esa transparencia y pluralidad en estas distinciones, la unidad académica conformó una Comisión Asesora especial encargada de asistir al Decanato en las designaciones. Este cuerpo colegiado, que refleja la diversidad de perspectivas de la casa de estudios, está integrado por destacados académicos y juristas como Graciela María Barranco, Edgardo Ignacio Saux, Jorge Raúl Fernando Fernández, María Valeria Berros, Roberto Joaquín Vicente, Candelaria Sánchez, y el presidente del Cuerpo de Graduados, Frank Douglas Froschke.

La carta formal enviada por la decana Claudia Levin convocando a inaugurar el ciclo institucional.

El reconocimiento prevé la entrega de un diploma institucional y de un certificado simbólico de regreso. La ceremonia formal de premiación se llevará a cabo este martes 15 de septiembre a las 18, en el recinto del Consejo Directivo de la Facultad, ubicado en el primer piso del Edificio Histórico en la ciudad de Santa Fe.