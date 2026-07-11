Argentina se mide ante el duro Suiza en busca de un lugar en semis

En el mediocampo, Leandro Paredes volverá a ser el eje del equipo luego de su gran actuación frente a Egipto. Lo acompañarán Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, mientras que el cuarto volante saldrá entre Alexis Mac Allister y Nicolás González, dependiendo del perfil que busque Scaloni para enfrentar al conjunto europeo.

La otra duda está en el ataque. Lionel Messi será el líder ofensivo y llegaría acompañado por Julián Álvarez, quien corre con ventaja sobre Lautaro Martínez tras los últimos entrenamientos. En la conferencia de prensa previa, Scaloni adelantó que el equipo será "muy parecido" al que jugó ante Egipto y dejó abierta la posibilidad de repetir la formación.

Argentina llega fortalecida desde lo anímico luego de superar dos series muy exigentes. En dieciseisavos necesitó el tiempo suplementario para eliminar a Cabo Verde y en octavos protagonizó una remontada histórica frente a Egipto, levantando un 0-2 cuando faltaban poco más de diez minutos para el final.

Del otro lado estará una Suiza que fue creciendo con el correr del torneo. Tras liderar el Grupo D, eliminó a Argelia y luego dejó en el camino a Colombia por penales para instalarse en los cuartos de final.

Además, el historial mundialista favorece a la Albiceleste. Será el tercer cruce entre ambos en una Copa del Mundo: Argentina ganó 2-0 en Inglaterra 1966 y también se impuso en Brasil 2014 gracias al recordado gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario.

Probable formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina), será arbitrado por el portugués Joao Pinheiro y podrá verse por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ Premium.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan y realiza una cobertura especial de la participación de la Selección argentina durante toda la Copa del Mundo.