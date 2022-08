Mateo Maldonado clasificó a la flota de oro en el Mundial de Portugal

De los tres días de regatas clasificatorias, solo pudo disputarse uno en condiciones normales, mientras que el segundo día fue cancelado por falta de viento y ayer viernes prácticamente la organización forzó el desarrollo de la competencia, ya que decidió realizar tres regatas prácticamente sin viento, lo que complicó a varios veleristas y entre ellos a Mateo Maldonado.

“Ayer salimos de noche del agua, estuvimos 9 horas en el mar, así que estuvo muy duro y largo, largamos tres regatas como se pudo que no fue justo, pero bueno, debían meterse si o si” nos comentó el sanjuanino desde Portugal comentando la decisión de la organización de realizar a como diera lugar las tres regatas, ya que debían completar mínimamente cinco regatas clasificatorias, cuando las condiciones indicaban que no debía correrse ninguna de ellas, ya que con una velocidad de viento de 3 nudos, no eran óptimas las condiciones cuando el mínimo recomendable es de cinco nudos.

Desde el puesto 30º con que terminó Mateo en el primer día de competencia, encaró la jornada de ayer con el objetivo de meterse entre los mejores 79 que ingresan a la flota de oro, la que definirá posteriormente campeonato. Ayer con la falta de viento el sanjuanino completó la primera regata con muchas complicaciones, quedando en el puesto 70º entre los 15 participantes. Muy molesto por la situación, haciendo borrón y cuenta nueva, largó la segunda regata y pudo meterse en una buena ráfaga que lo dejó en el 5º puesto y remontando lugares, para terminar la última regata de viernes, nuevamente muy complicado con el viento en el puesto 55º. Descartando el peor resultado de las cinco regatas, Mateo clasifica a la flota de oro en el puesto 54º, siendo el segundo mejor sudamericano en competencia.

“Estoy 54º en la clasificación general, ya cerro la etapa clasificatoria y quedamos en la flota de oro que era el primer objetivo. De aquí en más comienza otro campeonato, ya en la flota de oro es todo distinto, asi que vamos a tratar de subir puestos, ya que en este campeonato tan raro que nos tocó, estamos muy ajustados en puntos y hay pocas diferencias y estamos ahí en puntos” sentenció el velerista que espera remontar puestos en la continuidad del campeonato.

En la definición del Mundial se vienen por delante tres días de competencia con dos regatas diarias. Las extrañas condiciones del viento continúan en una zona donde habitualmente soplan vientos acordes para la práctica de los deportes de vela. Hoy sábado disputarán las primeras dos regatas de la flota de oro, sin embargo los participantes estaban esperando que comenzara a soplar, ya que el viento sigue siendo el gran ausente en Vilamoura.

Fuente: Si San Juan