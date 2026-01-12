Expectativa en Concepción: San Martín ajusta detalles y mira al debut

Más allá del trabajo en cancha, el lunes en Concepción quedó atravesado por una noticia que generó fuerte repercusión entre los hinchas: la posibilidad concreta del regreso de Nazareno Fúnez. Fuentes del club confirmaron que desde hace dos semanas se viene trabajando en la negociación, a la espera de una definición por parte de Defensa y Justicia.

image

El interés no es casual. Fúnez fue una de las grandes figuras del ascenso de 2024 y quedó profundamente ligado a uno de los momentos más felices del club en los últimos años. Aquella temporada marcó alrededor de diez goles, varios de ellos decisivos en el reducido, incluidos los tantos frente a All Boys y Gimnasia de Mendoza.

Incluso una operación de apendicitis no logró frenar su impacto futbolístico. Su continuidad, en aquel entonces, quedó atada a negociaciones con Newell’s, dueño de su pase, que finalmente no prosperaron. Hoy, su nombre vuelve a estar en carpeta y la expectativa crece día a día.

image

Refuerzos que se suman y un plantel en construcción

Mientras se define esa situación, San Martín continúa activo en el mercado de pases. En las últimas horas se incorporaron Diego Alan Mercado Carrizo, volante zurdo de 28 años con último paso por Miami FC, y Leonardo Javier Monje, mediocampista central de 23 años, surgido de Instituto y proveniente de San Martín de Tucumán.

Ambos se suman a una lista de refuerzos que ya incluía a Carlo Lattanzio, Alex Salcedo, Ramiro Rumbolo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Facundo Nadalin y Federico Murillo. Además, en las últimas horas se confirmó la llegada del delantero Nicolás Iachetti, proveniente de Cipolletti de Río Negro, ampliando las variantes ofensivas.

image

Los que siguen y los juveniles que empujan

En paralelo, continúan trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico los arqueros Matías Borgogno y Maxi Velázquez, junto a Dante Álvarez, Nicolás Pelaitay y Santiago Barrera, además de un grupo de juveniles de la Reserva que buscan ganarse un lugar en el plantel profesional.

La idea del entrenador es definir cuanto antes la base del equipo, para profundizar los conceptos y comenzar a plasmar la identidad que pretende para este nuevo San Martín.

El calendario que se viene

El Verdinegro ya tiene fechas marcadas en rojo. El debut en la Primera Nacional será el 8 de febrero ante Chacarita, mientras que el primer reencuentro con su gente llegará una semana después: el sábado 14 de febrero a las 19.30, en el Hilario Sánchez, en su estreno como local.

Con entrenamientos intensos, refuerzos, un amistoso en el horizonte y la ilusión de un regreso esperado, San Martín empieza a transitar el tramo final de la pretemporada con la mirada puesta en reconstruir el camino hacia la máxima categoría.