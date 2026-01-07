"
Copa Argentina 2026: cuándo debuta San Martín y cómo será la primera ronda

La AFA confirmó el cronograma de los 32° de final de la Copa Argentina 2026. San Martín de San Juan debutará el 25 de febrero ante Deportivo Madryn, en un torneo que se jugará entre enero y abril en distintas sedes del país.

La Copa Argentina 2026 comenzó a tomar forma este martes luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializara el cronograma de la primera ronda del certamen. Los 32 partidos correspondientes a los 32° de final se disputarán entre el 18 de enero y los primeros días de abril, en diferentes estadios del país.

En ese contexto, San Martín de San Juan ya conoce cuándo y ante quién hará su estreno en la competencia. El conjunto verdinegro debutará el miércoles 25 de febrero frente a Deportivo Madryn, en un cruce que promete paridad ante un rival del ascenso. Por el momento, la organización no confirmó ni el horario ni la sede del encuentro.

La Copa Argentina suele ofrecer partidos equilibrados y resultados inesperados, por lo que el debut aparece como un desafío importante para el equipo sanjuanino, que buscará avanzar de fase en uno de los torneos más federales del fútbol argentino.

En cuanto a los equipos grandes, Boca Juniors también tiene fecha confirmada para su estreno: jugará el martes 24 de febrero frente a Gimnasia de Chivilcoy, aunque todavía resta definir el estadio y el horario. Como ocurre en cada edición, el encuentro genera expectativa tanto por la convocatoria del Xeneize como por la oportunidad histórica para su rival.

Por su parte, River Plate debutará el martes 17 de febrero, en una competencia que representa uno de los objetivos de la temporada, no solo por el título sino también por el pasaje a torneos internacionales que otorga el certamen.

El inicio oficial de la Copa Argentina 2026 estará marcado por la presentación del último campeón. Independiente Rivadavia de Mendoza, que se consagró en la final ante Argentinos Juniors, abrirá la defensa del título el domingo 18 de enero, cuando enfrente a Estudiantes de Caseros, desde las 19, en el Estadio La Pedrera, en San Luis.

A lo largo de más de dos meses, la competencia recorrerá distintos puntos del país con cruces que combinan equipos de Primera División, el Ascenso y las ligas regionales. En ese recorrido, San Martín buscará ser protagonista y volver a ilusionarse en un torneo que históricamente deja espacio para sorpresas.

