Copa Argentina 2026: cuándo debuta San Martín y cómo será la primera ronda

En cuanto a los equipos grandes, Boca Juniors también tiene fecha confirmada para su estreno: jugará el martes 24 de febrero frente a Gimnasia de Chivilcoy, aunque todavía resta definir el estadio y el horario. Como ocurre en cada edición, el encuentro genera expectativa tanto por la convocatoria del Xeneize como por la oportunidad histórica para su rival.

Por su parte, River Plate debutará el martes 17 de febrero, en una competencia que representa uno de los objetivos de la temporada, no solo por el título sino también por el pasaje a torneos internacionales que otorga el certamen.

El inicio oficial de la Copa Argentina 2026 estará marcado por la presentación del último campeón. Independiente Rivadavia de Mendoza, que se consagró en la final ante Argentinos Juniors, abrirá la defensa del título el domingo 18 de enero, cuando enfrente a Estudiantes de Caseros, desde las 19, en el Estadio La Pedrera, en San Luis.

A lo largo de más de dos meses, la competencia recorrerá distintos puntos del país con cruces que combinan equipos de Primera División, el Ascenso y las ligas regionales. En ese recorrido, San Martín buscará ser protagonista y volver a ilusionarse en un torneo que históricamente deja espacio para sorpresas.