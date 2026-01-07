La Copa Argentina 2026 comenzó a tomar forma este martes luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializara el cronograma de la primera ronda del certamen. Los 32 partidos correspondientes a los 32° de final se disputarán entre el 18 de enero y los primeros días de abril, en diferentes estadios del país.
Copa Argentina 2026: cuándo debuta San Martín y cómo será la primera ronda
La AFA confirmó el cronograma de los 32° de final de la Copa Argentina 2026. San Martín de San Juan debutará el 25 de febrero ante Deportivo Madryn, en un torneo que se jugará entre enero y abril en distintas sedes del país.