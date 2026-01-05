Con plantel en armado, San Martín inició la pretemporada y apunta al ascenso

Tras el descenso de la temporada pasada, San Martín atravesó una importante renovación. En los últimos días se incorporaron cuatro refuerzos: Federico Murillo y Facundo Nadalin (laterales derechos), Gabriel Hachen (volante ofensivo) y Hernán Zuliani (lateral izquierdo). Además, ya fueron oficializadas las llegadas del defensor central Manuel Cocca, el volante Ramiro Rumbolo y los delanteros Alex Salcedo y Carlos Lattanzio.

De la base del plantel anterior continúan futbolistas como Maxi Velazco, Dante Álvarez, Nico Pelaitay, Sebastián González, Santiago Barrera, Maxi Jaurena y Matías Borgogno, cuyo futuro es incierto ante la posibilidad de una transferencia a un club de Primera División o del exterior.

En sus primeras declaraciones públicas, Martos fue cauto respecto a la conformación del equipo y al desafío que se avecina. “Arrancamos a entrenar con un grupo que tal vez no sea el mismo con el que compitamos en la Primera Nacional”, reconoció el entrenador, al marcar que el mercado de pases sigue abierto.

Además, el DT puso el foco en la dificultad del torneo que afrontará el Verdinegro. “La zona que le tocó a San Martín es la más competitiva”, señaló, dejando en claro la exigencia que tendrá el campeonato.

Con un plantel en plena construcción, un cuerpo técnico recientemente asumido y la necesidad de dejar atrás el golpe del descenso, San Martín inició una etapa clave de preparación. La pretemporada será determinante para definir nombres, consolidar una idea de juego y llegar en condiciones al inicio de un torneo que aparece como uno de los más duros de los últimos años.