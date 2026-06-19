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Marruecos golpeó de entrada, bajó a Escocia y quedó como líder de su grupo

Con un tanto de Ismael Saibari a los 73 segundos, Marruecos derrotó 1-0 a Escocia en Boston, tomó la punta del Grupo C y dio un paso clave rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Marruecos consiguió una victoria tan trabajada como valiosa al derrotar 1-0 a Escocia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El seleccionado africano golpeó apenas iniciado el encuentro y supo sostener la ventaja para quedarse con tres puntos fundamentales en Boston.

La diferencia llegó cuando todavía no se había acomodado el partido. A los 73 segundos, Achraf Hakimi lanzó un pase profundo, Ismael Saibari ganó la espalda de la defensa y sacó un potente remate para vencer a Angus Gunn y marcar el que se convirtió en el gol más rápido del Mundial 2026.

Impulsado por la ventaja temprana, Marruecos dominó gran parte de la primera mitad. Con Ayyoub Bouaddi como eje en el mediocampo y las constantes apariciones de Brahim Díaz, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi, el conjunto africano controló la pelota y generó varias situaciones para ampliar la diferencia.

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Escocia, que había llegado como líder tras vencer a Haití en su debut, sufrió durante gran parte del encuentro. Recién sobre el cierre del primer tiempo logró inquietar tímidamente a la defensa marroquí, aunque sin poner en riesgo el arco defendido por Yassine Bounou.

En el complemento, los europeos mostraron otra actitud. Steve Clarke movió el banco y encontró respuestas en sus variantes. John McGinn y Scott McTominay lideraron la reacción de una Escocia que adelantó sus líneas y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área rival.

Las polémicas también estuvieron presentes. Los escoceses reclamaron dos posibles penales sobre McGinn y McTominay, pero ni el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev ni el VAR consideraron que existieran infracciones sancionables.

Pese al empuje final de la "Tartan Army", Marruecos resistió con orden y también tuvo oportunidades para liquidarlo de contraataque. Incluso en tiempo agregado, Amaimouni estuvo cerca del segundo, aunque su remate pasó muy cerca del poste.

Con este resultado, Marruecos alcanzó los 4 puntos y quedó como líder provisional del Grupo C, mientras que Escocia deberá jugarse gran parte de sus chances de clasificación en la última fecha frente a Brasil.

El equipo africano confirmó una vez más que está dispuesto a ser protagonista en esta Copa del Mundo. Con solidez, intensidad y un gol relámpago que ya quedó en la historia del torneo, dio un paso enorme hacia la clasificación.

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