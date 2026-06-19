Bullrich celebró el nuevo vocero y volvió a marcar distancia de Adorni

La legisladora fue una de las dirigentes oficialistas que más cuestionó a Adorni desde que se conoció la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Incluso, había reclamado que el funcionario presentara de manera inmediata su declaración jurada y se mostró favorable a cambios dentro del esquema de comunicación gubernamental.

Reacciones desde la oposición

La designación también generó repercusiones en distintos sectores opositores. Uno de los más críticos fue el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien utilizó las redes sociales para cuestionar la continuidad de Adorni dentro del Gabinete.

"Adorni dejó de ser el vocero presidencial. Ahora solo falta que deje de ser el jefe de Gabinete", publicó. Ferraro también le dedicó un mensaje a Ravier y le deseó suerte en su nueva función. Sin embargo, aprovechó para cuestionar la gestión comunicacional saliente. "Tiene por delante una gran tarea después de la gestión pedante y prepotente de quien se va, pero sigue de jefe de Gabinete", expresó.

Reclamos por la relación con la prensa

El dirigente de la Coalición Cívica sostuvo que uno de los desafíos del nuevo vocero será recomponer el vínculo entre el Gobierno y los medios de comunicación. Entre otros puntos, pidió restablecer el funcionamiento normal de la sala de periodistas en Casa Rosada, recuperar las conferencias de prensa con preguntas y repreguntas y garantizar el acceso a la información pública.

Además, cuestionó las restricciones impuestas a periodistas acreditados y afirmó que la prensa debe poder ejercer su tarea de control sobre los funcionarios sin condicionamientos.

La llegada de Ravier se produce en medio de una fuerte discusión política por el manejo de la comunicación oficial y mientras continúan las repercusiones por la situación judicial que involucra a Adorni.