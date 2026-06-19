San Martín recibe a Agropecuario con 20 convocados y la necesidad de volver al triunfo

El Verdinegro intentará hacerse fuerte en casa para sumar tres puntos importantes en una categoría caracterizada por la paridad, donde una buena racha puede modificar rápidamente las posiciones.

Del otro lado estará Agropecuario, que llega en un momento irregular y ubicado en los últimos lugares de la tabla. Sin embargo, en San Martín saben que no habrá margen para la confianza y que deberán mostrar su mejor versión para quedarse con la victoria.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de LPF Play y representa una nueva oportunidad para que el conjunto sanjuanino vuelva a sonreír ante su gente y recupere terreno en la lucha por los puestos de clasificación.