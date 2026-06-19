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San Martín recibe a Agropecuario con 20 convocados y la necesidad de volver al triunfo

El Verdinegro será local este sábado desde las 16 en Concepción por la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Tras la caída ante Tristán Suárez, buscará recuperarse frente a Agropecuario.

San Martín afrontará este sábado un partido clave en su objetivo de mantenerse en la pelea dentro de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino recibirá a Agropecuario desde las 16:00 en el estadio Hilario Sánchez, con la misión de dejar atrás la derrota sufrida en la fecha pasada frente a Tristán Suárez.

Para este compromiso, el cuerpo técnico encabezado por Schiapparelli y Rodríguez definió una lista de 20 futbolistas convocados, en la que aparecen nombres de experiencia y jóvenes que buscan ganarse un lugar en el equipo.

Los convocados son: Sebastián Díaz Robles, Maximiliano Velazco, Facundo Nadalin, Hernán Zuliani, Federico Murillo, Manuel Cocca, Julián Marchio, Lucas Verón, Diego Mercado, Nicolás Pelaitay, Sebastián Jaurena, Gabriel Hachen, Leonardo Monje, Guillermo Acosta, Sebastián González, Lucas Acosta, Bruno Juncos, Genaro Rossi, Carlo Lattanzio y Nazareno Fúnez.

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El Verdinegro intentará hacerse fuerte en casa para sumar tres puntos importantes en una categoría caracterizada por la paridad, donde una buena racha puede modificar rápidamente las posiciones.

Del otro lado estará Agropecuario, que llega en un momento irregular y ubicado en los últimos lugares de la tabla. Sin embargo, en San Martín saben que no habrá margen para la confianza y que deberán mostrar su mejor versión para quedarse con la victoria.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de LPF Play y representa una nueva oportunidad para que el conjunto sanjuanino vuelva a sonreír ante su gente y recupere terreno en la lucha por los puestos de clasificación.

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