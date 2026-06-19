San Martín afrontará este sábado un partido clave en su objetivo de mantenerse en la pelea dentro de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino recibirá a Agropecuario desde las 16:00 en el estadio Hilario Sánchez, con la misión de dejar atrás la derrota sufrida en la fecha pasada frente a Tristán Suárez.
San Martín recibe a Agropecuario con 20 convocados y la necesidad de volver al triunfo
El Verdinegro será local este sábado desde las 16 en Concepción por la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Tras la caída ante Tristán Suárez, buscará recuperarse frente a Agropecuario.