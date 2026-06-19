Una de las figuras del Mundial irá a juicio oral en Francia por una denuncia de abuso sexual

La presentación judicial detalla que la mujer se trasladó hacia el domicilio particular del deportista en un vehículo gestionado por el propio imputado. Una vez en el lugar, de acuerdo con la acusación, el futbolista habría consumado el abuso sexual sin mediar consentimiento.

A pesar de los intentos de la defensa técnica por bloquear el debate oral, la elevación quedó firme. Fanny Colin, abogada defensora del lateral marroquí, impugnó las conclusiones de la fiscalía mediante recursos presentados ante los tribunales de alzada:

Cuestionamiento a las pruebas: La defensa argumentó que la imputación carece de elementos científicos objetivos.

Negativa a peritajes: La abogada de Hakimi señaló que la contraparte rechazó someterse a exámenes médicos forenses, cotejos de perfiles genéticos (ADN) y omitió brindar las identidades de supuestos testigos clave del caso.

El fuerte descargo de Achraf Hakimi: "Me convertí en un blanco fácil"

Apenas se notificó el dictamen de las autoridades judiciales en París, el futbolista de la selección africana utilizó sus perfiles oficiales para realizar un extenso descargo público. Hakimi defendió su inocencia de forma tajante y arremetió contra el tratamiento mediático de la denuncia. "Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil", manifestó el defensor.

El futbolista del PSG concluyó su declaración asegurando que la verdad saldrá a la luz durante las audiencias del juicio y manifestó su alivio por tener la oportunidad de ejercer su defensa de manera formal: "Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar". El proceso judicial se desarrollará de forma paralela a los compromisos institucionales del futbolista, transformándose en uno de los focos de mayor atención jurídica en el ámbito del fútbol global.