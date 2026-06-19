Caso Agostina Vega: Andreani negó el encubrimiento y se abrió el expediente del femicidio

Tras escuchar la imputación, la mujer rechazó los cargos y optó por no responder preguntas, una postura similar a la adoptada por Barrelier y Fassetta durante sus respectivas indagatorias. Los tres continúan detenidos.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si Andreani conocía lo ocurrido con la adolescente y si colaboró para ocultar pruebas después del crimen. Según la hipótesis de los investigadores, la mujer habría tenido conocimiento de los movimientos realizados por Barrelier y del uso de un automóvil Ford Ka que quedó bajo análisis pericial.

Entre los elementos que evalúa la fiscalía figuran registros de cámaras de seguridad que muestran a Andreani junto al principal acusado horas después de la desaparición de Agostina. Las imágenes también la ubicarían retirando una manta del vehículo y realizando compras en una ferretería.

Luego de la audiencia, el abogado defensor Ángelo Giorgetti sostuvo que la acusación se basa en interpretaciones y aseguró que la mujer desconocía lo ocurrido.

"La tesis es que ella encubrió el delito. Nosotros sostenemos que no sabía qué había ocurrido", afirmó el letrado, quien además adelantó que podría solicitar la excarcelación de su defendida una vez analizadas las pruebas.

Con el levantamiento del secreto de sumario, defensores, querellantes y familiares podrán acceder a declaraciones testimoniales, pericias, análisis de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y demás evidencias incorporadas al expediente.

La medida marca una etapa decisiva para la investigación, ya que permitirá conocer con mayor precisión la hipótesis que sostiene la fiscalía y determinar si existen elementos que puedan derivar en nuevas imputaciones.

Mientras tanto, la causa continúa con Barrelier acusado como presunto autor del femicidio y con Andreani y Fassetta señalados por un supuesto encubrimiento posterior al crimen, en un caso que sigue generando fuerte conmoción en Córdoba.