El primer Open Mall de San Juan ya es una realidad: inauguraron Hola Tulum

El nuevo complejo comenzó a funcionar con una primera etapa que incluye 22 locales comerciales, espacios gastronómicos, servicios y áreas recreativas. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia integral para vecinos y visitantes, combinando compras, entretenimiento y lugares de encuentro en un entorno abierto.

Entre las opciones ya disponibles se encuentran comercios vinculados a la moda, el cuidado personal, la tecnología, laboratorios, cafeterías y distintas propuestas gastronómicas. El predio también cuenta con espacios verdes, sectores de descanso, juegos para niños, actividades para el público y acceso permitido para mascotas.

Según informaron los desarrolladores, el proyecto contempla además una capacidad de estacionamiento para 2.000 vehículos

Los responsables del emprendimiento señalaron que la etapa inicial permite la creación de más de 500 puestos de trabajo directos y cerca de 1.000 empleos indirectos relacionados con comercio, logística, mantenimiento y servicios.

El desarrollo está planificado en tres etapas. Las próximas fases prevén la incorporación de nuevos locales comerciales, más propuestas gastronómicas y servicios complementarios. Además, el plan maestro contempla la construcción de un hotel de siete niveles, pensado para fortalecer la infraestructura turística y comercial de la provincia.

La emoción de una familia con historia comercial en San Juan

Durante la inauguración, los integrantes de la familia impulsora recordaron los orígenes del proyecto y el camino recorrido por varias décadas dentro de la actividad comercial sanjuanina.

En sus intervenciones remarcaron que la iniciativa nació con la intención de crear un espacio de encuentro para familias, turistas y emprendedores, donde la experiencia vaya más allá de una compra y permita compartir momentos en un entorno pensado para la recreación y la vida social.

También destacaron el trabajo conjunto entre el sector privado y los distintos organismos públicos que participaron en el desarrollo del emprendimiento.

Marcas y propuestas

Entre las firmas que comenzaron a operar en el complejo aparecen marcas nacionales e internacionales vinculadas a la indumentaria, accesorios, gastronomía y servicios. La oferta incluye cafeterías, heladerías, hamburgueserías, locales de moda y espacios destinados al cuidado personal.

Con su puesta en marcha, Hola Tulum se posiciona como un nuevo punto de encuentro para el Gran San Juan y como una de las inversiones comerciales más importantes desarrolladas en los últimos años en la provincia.