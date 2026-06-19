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Argelia presentó una queja ante FIFA tras la derrota con Argentina: los motivos

La federación argelina cuestionó dos acciones ocurridas durante la victoria albiceleste por 3-0 en el debut mundialista. Sin embargo, el reglamento de la FIFA limita este tipo de protestas sobre decisiones arbitrales.

La contundente victoria de la Selección Argentina ante Argelia por 3 a 0 en el debut del Mundial 2026 dejó una imagen dominante dentro de la cancha y una inesperada polémica fuera de ella. Mientras el mundo hablaba del histórico triplete de Lionel Messi, desde el seleccionado africano decidieron elevar un reclamo formal ante la FIFA por dos jugadas que consideraron determinantes durante el encuentro disputado en Kansas City.

Según informaron medios argelinos y franceses, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja oficial por decisiones arbitrales tomadas durante el partido que dirigió el polaco Szymon Marciniak.

El reclamo se centra en dos acciones puntuales. La primera ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Messi fue a presionar una salida rival y terminó impactando sobre el defensor y capitán argelino Aissa Mandi. Desde Argelia consideran que la jugada merecía una sanción disciplinaria más severa.

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La segunda situación señalada involucra a Alexis Mac Allister y al mediocampista Ibrahim Maza, en una acción ocurrida durante el complemento. Desde la delegación africana sostienen que existió un golpe que tampoco fue revisado con mayor profundidad por el equipo arbitral.

Más allá del reclamo presentado, el reglamento vigente de la Copa del Mundo establece límites muy claros respecto a las protestas vinculadas a decisiones arbitrales.

El artículo 9.6 del Reglamento FIFA para el Mundial 2026 señala que las decisiones adoptadas por el árbitro sobre hechos relacionados con el juego son definitivas y no están sujetas a recurso, salvo situaciones excepcionales contempladas por el Código Disciplinario.

Por ese motivo, especialistas arbitrales consideran que este tipo de presentaciones suelen tener un carácter testimonial y difícilmente generen consecuencias deportivas o modificaciones sobre el resultado final.

La polémica surgió en contraste con lo que ocurrió dentro del campo de juego. Argentina fue claramente superior y encontró en Messi a su gran figura.

El capitán abrió el marcador con un golazo desde afuera del área, amplió la diferencia en el segundo tiempo aprovechando un rebote y completó el triplete con una definición cruzada para sellar el 3-0 definitivo.

Con esos tres tantos, el rosarino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualó el récord histórico de Miroslav Klose y protagonizó una de las actuaciones más destacadas de su carrera mundialista.

Mientras el seleccionado de Lionel Scaloni ya piensa en el próximo compromiso ante Austria, el ruido generado por el reclamo argelino parece tener más impacto mediático que posibilidades reales de modificar algo de lo ocurrido en Kansas. La noche, al menos dentro de la cancha, tuvo un dueño indiscutido: Lionel Messi.

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