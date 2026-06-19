La mora en los créditos de las familias alcanzó su nivel más alto en más de 20 años

De acuerdo con estimaciones privadas, actualmente existen más de 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular, es decir, con atrasos superiores a los 90 días.

El dato surge de un universo cercano a 20 millones de personas con algún tipo de financiamiento, ya sea en entidades bancarias o no bancarias. Los especialistas advierten que este fenómeno podría tener consecuencias a futuro, ya que una parte importante de esos deudores dejará temporalmente de ser considerada sujeto de crédito.

Las tarjetas y los préstamos personales, los más afectados El deterioro se observa en prácticamente todas las líneas de financiamiento destinadas a hogares.

Entre los segmentos con mayor nivel de incumplimiento se destacan:

Préstamos personales: 14,9% de mora.

14,9% de mora. Tarjetas de crédito: 12,5%.

12,5%. Préstamos prendarios: 7,3%.

7,3%. Créditos hipotecarios: 1,5%.

Las tarjetas de crédito mostraron además una de las mayores subas mensuales, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de marzo.

El informe del BCRA señala que la morosidad de los hogares acumula 18 meses consecutivos de crecimiento. En octubre de 2024, el índice apenas alcanzaba el 2,5%, por lo que en menos de dos años se multiplicó casi por cinco.

Aun así, el organismo destacó que en los últimos meses comenzó a observarse una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la cartera irregular, aunque los niveles continúan siendo elevados. El fenómeno no se limita a los bancos. En abril, el porcentaje de familias con deudas impagas en entidades no financieras llegó al 31,5%, frente al 30,7% registrado en marzo.

Para distintas consultoras, el principal desafío será determinar si la mora encuentra un techo durante los próximos meses o si continuará avanzando, afectando la capacidad de recuperación del crédito al consumo.