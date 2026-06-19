Más de 200 mujeres debatieron sobre inclusión y liderazgo en la minería sanjuanina

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Cifras que marcan el crecimiento del sector

El panel sirvió también para analizar la evolución estadística de la participación femenina en la minería, un fenómeno reciente pero en constante aceleración:

A nivel nacional: Las mujeres representan actualmente el 12,7% de los 39.000 empleos mineros formales en Argentina (unas 5.000 trabajadoras). La cifra marca un salto histórico frente al período 2020, cuando la participación rondaba apenas entre el 5% y el 8%.

Juventud y futuro: El 64% de las mujeres que hoy trabajan en minería tienen menos de cinco años de experiencia, lo que demuestra un ingreso masivo y reciente de talento.

El panorama en San Juan: La provincia registra 4.590 puestos de trabajo directos, de los cuales 520 son ocupados por mujeres. Además, las mujeres alcanzan el 18,2% de la fuerza laboral con mayor formación profesional en áreas como ingeniería, geología y disciplinas estratégicas.

Espacios seguros y nuevos liderazgos

Durante el conversatorio se enfatizó que el crecimiento cuantitativo debe ser acompañado por transformaciones cualitativas en los ambientes de trabajo. Las disertantes coinciden en la necesidad de potenciar nuevos liderazgos femeninos y garantizar el compromiso absoluto de no naturalizar situaciones de discriminación, violencia o maltrato, promoviendo canales seguros para la expresión y la denuncia.

Previo al debate, Edith Flores, presidenta de la Fundación Mujer en la Minería, expuso los objetivos institucionales de la organización, orientados a conectar la formación técnica con el impacto real en las comunidades y el ecosistema minero.

Tres referentes que abren caminos en la industria

El encuentro contó con los valiosos testimonios de destacadas profesionales locales que compartieron sus experiencias desde diversos ámbitos estratégicos del sector.

Entre las panelistas estuvo Sandra Barceló, contadora pública y actual Directora Ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan, quien marcó un hito al convertirse en la primera mujer en ocupar dicho cargo dentro de la institución, aportando su amplia trayectoria en gestión pública y en la articulación entre los sectores productivos, el gobierno y la comunidad.

También aportó su perspectiva Silvana Culjak, psicóloga laboral, MBA y coach ejecutiva, quien cuenta con más de veinte años de experiencia liderando estrategias de Recursos Humanos en proyectos mineros de gran escala y se especializa en el desarrollo de programas de liderazgo inclusivo, equidad y diversidad.

Por su parte, el sector de la cadena de valor estuvo representado por Selva Aciar, una emprendedora sanjuanina especializada en la administración de recursos y el liderazgo de equipos. Aciar es la fundadora de Misae S.R.L., empresa que lleva más de una década brindando servicios integrales para la minería en sitios remotos, y actualmente impulsa la expansión de Grupo ZHIC.

El evento concluyó con el compromiso unánime de los asistentes de seguir construyendo una industria donde el mérito, el respeto y la igualdad de oportunidades dejen de ser la excepción y se transformen en la norma de desarrollo sectorial.