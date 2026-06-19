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Mientras Scaloni analiza cambios, Aimar reveló el secreto del grupo campeón

El ayudante de campo destacó una de las principales virtudes del entrenador campeón del mundo. Mientras tanto, el cuerpo técnico analiza variantes para la segunda presentación en el Mundial 2026.

La Selección Argentina ya dejó atrás el contundente triunfo por 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial 2026 y comenzó a enfocarse en el próximo desafío frente a Austria, un encuentro que puede acercarla a los octavos de final. Mientras Lionel Scaloni analiza posibles cambios en la formación, Pablo Aimar abrió una ventana a la intimidad del cuerpo técnico campeón del mundo y explicó qué hace diferente al entrenador argentino.

"Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y, sobre todo, transmitir seguridad y tranquilidad, que es muy difícil hacerlo", aseguró Aimar en una entrevista con FIFA.

Las declaraciones llegan en un momento de tranquilidad para el seleccionado, luego de un estreno convincente que contrastó con el difícil comienzo vivido en Qatar 2022. "La alegría por haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior, y tranquilidad, aunque nunca es 100 por ciento", reconoció el ex enganche cordobés.

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Más allá del gran rendimiento mostrado ante Argelia, Scaloni mantiene una costumbre que se convirtió en una marca registrada de su ciclo: pocas veces repite exactamente el mismo equipo de un partido a otro.

En ese contexto, una de las modificaciones que aparece con más posibilidades es el regreso de Nahuel Molina al lateral derecho. El jugador del Atlético de Madrid dejó atrás las molestias físicas que arrastraba, sumó minutos en el debut y podría reemplazar a Gonzalo Montiel, que terminó desgastado tras jugar la primera mitad.

La principal incógnita está en el sector izquierdo de la defensa. Facundo Medina fue una de las figuras del triunfo ante Argelia y respondió con una actuación sólida en su estreno mundialista. Sin embargo, Nicolás Tagliafico evoluciona favorablemente de la sobrecarga muscular que lo marginó del debut y ya trabaja para volver a estar disponible.

La decisión final dependerá también del análisis del rival. Austria cuenta con futbolistas de gran despliegue físico y una banda derecha muy intensa, una característica que podría inclinar la balanza a favor de Medina.

En ataque también podría haber novedades. Lautaro Martínez fue titular frente a Argelia, aunque tuvo una participación discreta más allá de su movilidad constante y de intervenir en una de las jugadas que terminó con un gol anulado a Messi.

Por su parte, Julián Álvarez reapareció tras más de un mes sin actividad y dejó buenas sensaciones durante el segundo tiempo. La competencia entre ambos delanteros sigue abierta y será una de las decisiones que Scaloni deberá resolver en los próximos días.

El elogio de Aimar para Messi

Durante la entrevista, Aimar también se refirió al extraordinario presente de Lionel Messi, autor de los tres goles en el estreno mundialista y ahora máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

"Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo", resumió. Además, destacó el clima que se vive puertas adentro del seleccionado y el valor de la amistad dentro del grupo de trabajo. "Es una amistad y una cuestión de camaradería entre todos. Estamos contentos de compartir trabajo y hay un ambiente muy lindo. El camino lo transitamos con amigos", afirmó.

Argentina volverá a jugar el próximo lunes desde las 14 (hora argentina) frente a Austria, con la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la clasificación y continuar la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

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