Mientras Scaloni analiza cambios, Aimar reveló el secreto del grupo campeón

Más allá del gran rendimiento mostrado ante Argelia, Scaloni mantiene una costumbre que se convirtió en una marca registrada de su ciclo: pocas veces repite exactamente el mismo equipo de un partido a otro.

En ese contexto, una de las modificaciones que aparece con más posibilidades es el regreso de Nahuel Molina al lateral derecho. El jugador del Atlético de Madrid dejó atrás las molestias físicas que arrastraba, sumó minutos en el debut y podría reemplazar a Gonzalo Montiel, que terminó desgastado tras jugar la primera mitad.

La principal incógnita está en el sector izquierdo de la defensa. Facundo Medina fue una de las figuras del triunfo ante Argelia y respondió con una actuación sólida en su estreno mundialista. Sin embargo, Nicolás Tagliafico evoluciona favorablemente de la sobrecarga muscular que lo marginó del debut y ya trabaja para volver a estar disponible.

La decisión final dependerá también del análisis del rival. Austria cuenta con futbolistas de gran despliegue físico y una banda derecha muy intensa, una característica que podría inclinar la balanza a favor de Medina.

En ataque también podría haber novedades. Lautaro Martínez fue titular frente a Argelia, aunque tuvo una participación discreta más allá de su movilidad constante y de intervenir en una de las jugadas que terminó con un gol anulado a Messi.

Por su parte, Julián Álvarez reapareció tras más de un mes sin actividad y dejó buenas sensaciones durante el segundo tiempo. La competencia entre ambos delanteros sigue abierta y será una de las decisiones que Scaloni deberá resolver en los próximos días.

El elogio de Aimar para Messi

Durante la entrevista, Aimar también se refirió al extraordinario presente de Lionel Messi, autor de los tres goles en el estreno mundialista y ahora máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

"Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo", resumió. Además, destacó el clima que se vive puertas adentro del seleccionado y el valor de la amistad dentro del grupo de trabajo. "Es una amistad y una cuestión de camaradería entre todos. Estamos contentos de compartir trabajo y hay un ambiente muy lindo. El camino lo transitamos con amigos", afirmó.

Argentina volverá a jugar el próximo lunes desde las 14 (hora argentina) frente a Austria, con la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la clasificación y continuar la defensa del título conquistado en Qatar 2022.