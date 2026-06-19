Un operativo de características desconcertantes movilizó al personal policial de la Comisaría 31° durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio. Los efectivos debieron montar un plan de rescate para salvar a un perro que se encontraba atrapado a gran altura en la copa de un árbol.
El insólito rescate en Las Chacritas: la Policía bajó a un perro de un árbol
Una vecina alertó a los efectivos tras denunciar que una enorme ave oscura levantó en vuelo a su mascota de tamaño grande y la dejó atrapada en las alturas.