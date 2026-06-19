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El insólito rescate en Las Chacritas: la Policía bajó a un perro de un árbol

Una vecina alertó a los efectivos tras denunciar que una enorme ave oscura levantó en vuelo a su mascota de tamaño grande y la dejó atrapada en las alturas.

Un operativo de características desconcertantes movilizó al personal policial de la Comisaría 31° durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio. Los efectivos debieron montar un plan de rescate para salvar a un perro que se encontraba atrapado a gran altura en la copa de un árbol.

El hecho se registró a la 01:24 horas, tras un llamado de emergencia que alertó sobre una situación irregular en las inmediaciones de Callejón Morandi y Costa Canal. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con una vecina de la zona, dueña del animal, quien relató una secuencia que dejó estupefactos a los uniformados.

Según la declaración de la mujer, una silueta de grandes dimensiones —con características similares a las de un ave de plumaje oscuro— apareció en el lugar. La denunciante sumó un detalle aún más inquietante al asegurar que el ejemplar emitía un sonido semejante a una risa.

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Según fuentes policiales, en un movimiento rápido, la supuesta ave tomó al perro —un can de tamaño considerable—, se elevó por el aire y lo depositó en lo alto de un árbol de gran volumen ubicado en los alrededores, dejándolo a varios metros del suelo y sin posibilidad de descender por sus propios medios.

Rescate exitoso y asombro vecinal

Ante el peligro que corría el animal, el personal policial interviniente activó las maniobras de asistencia para descender al perro. Tras un cuidadoso trabajo en las alturas, los efectivos lograron poner a salvo a la mascota, resguardando por completo su integridad física. Según informaron las fuentes, el perro no presentó lesiones visibles y se encuentra en buen estado.

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