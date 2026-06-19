El insólito rescate en Las Chacritas: la Policía bajó a un perro de un árbol

El hecho se registró a la 01:24 horas, tras un llamado de emergencia que alertó sobre una situación irregular en las inmediaciones de Callejón Morandi y Costa Canal. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con una vecina de la zona, dueña del animal, quien relató una secuencia que dejó estupefactos a los uniformados.

Según la declaración de la mujer, una silueta de grandes dimensiones —con características similares a las de un ave de plumaje oscuro— apareció en el lugar. La denunciante sumó un detalle aún más inquietante al asegurar que el ejemplar emitía un sonido semejante a una risa.