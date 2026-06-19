Celia habló de la salud de Jorge, de Flor Peña y fue tajante con Feinmann

Además de referirse a la salud de Jorge Messi, Celia también respondió sobre la controversia que tuvo como protagonistas a Florencia Peña y Eduardo Feinmann. Respecto a la actriz y conductora, fue contundente al señalar que el conflicto ya quedó atrás.

"Con Flor ya hablé", aseguró, dando a entender que ambas mantuvieron una conversación para aclarar la situación. Sin embargo, la respuesta fue muy diferente cuando le preguntaron por Feinmann.

"¿Con Feinmann? No", respondió de manera breve y tajante, una frase que rápidamente generó repercusiones y fue interpretada como una señal de que todavía no hubo acercamiento entre las partes.

Las declaraciones de Celia llegaron después de una jornada marcada por la circulación de una falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, una versión que generó preocupación entre seguidores, periodistas y allegados a la familia.

Según contó Ángel de Brito, Celia reconoció que fueron momentos difíciles y aseguró que la familia vivió con angustia la difusión de la noticia.

A pesar del mal momento, Jorge Messi habría reaccionado con humor frente al episodio, mientras continúa recuperándose acompañado por sus seres queridos.