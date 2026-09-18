Copa Davis: Argentina jugará con Turquía en Neuquén

Los jugadores argentinos convocados por el capitán Javier Frana fueron Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

La Argentina tiene que disputar esta instancia, ya que en febrero cayó 3-2 como visitante contra Corea del Sur, en una serie que estuvo envuelta en polémica por la ausencia de las principales figuras albicelestes.

Turquía, por su parte, tendrá como representantes a Erhan Oral, Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.

Los turcos consiguieron la clasificación a esta instancia gracias al triunfo por 3-1 en la serie contra Eslovenia que se disputó a principios de febrero.

En la previa, todo indica que la Argentina no debería tener problemas para superar a Turquía, aunque nunca hay que descartar sorpresas en la Copa Davis.

El ganador de la serie conseguirá un lugar en los Qualifiers del 2027, mientras que el perdedor caerá al Grupo Mundial 2.

Horarios de Argentina y Turquía en la Copa Davis

Sábado 19:

Single 1 a las 12

Single 2 a continuación

Domingo 20: