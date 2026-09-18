Súper domingo de kick boxing en el estadio Aldo Cantoni

El domingo la acción arrancará a las 12:00, con una primera etapa dedicada a exhibiciones y combates de tope en boxeo, kick light y kickboxing. A partir de las 19:00, la intensidad subirá de nivel con la gran velada central, proyectando el cierre de la jornada alrededor de las 22:00 horas.

LOS DETALLES:

Cruce internacional y regional: La velada contará con representantes de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja, sumado a un condimento internacional con competidores de Chile.

Modalidades y escenarios: Se disputarán combates de light contact y kick light en área de tatami, mientras que los duelos de low kick se llevarán a cabo dentro de la jaula.

Cinturones y copas: Se realizará una gala especial con 15 combates estelares donde se pondrán en juego títulos y copas. Además, se entregarán medallas a todos los ganadores de la jornada.

Inclusión en el ring: El cronograma incluye un espacio destacado para cuatro exhibiciones protagonizadas por chicos con capacidades diferentes.

Cartelera destacada: Entre los cruces confirmados sobresale el choque femenino en jaula por el cinturón entre Martina Yacante y Macarena Hanisch. También se medirán Renata Romero ante Maitena Prieto, Tadeo Leyes frente a Emiliano Cáseres, y Florencia Olmos contra Brisa Domínguez.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en la puerta del estadio se podrán adquirir a $12.000.