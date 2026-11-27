Ante las altas temperaturas registradas en las últimas jornadas y la mayor concurrencia de personas a los espacios naturales, el Gobierno de San Juan intensificó las medidas de prevención, control y asistencia en diques y zonas de río mediante un operativo coordinado en el marco del COPRE.
Operativo de seguridad en diques y ríos con guardavidas y controles
En el marco del COPRE, el Gobierno de San Juan coordinó un esquema de prevención entre Seguridad Náutica, Policía, Bomberos y Salud ante el aumento de concurrentes por el calor.