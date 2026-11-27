El esquema de intervención reúne el trabajo conjunto de Seguridad Náutica, la Policía de San Juan, Bomberos y Salud, con presencia de personal especializado y delimitación de sectores seguros.

Desde el Ejecutivo provincial detallaron que se determinaron cinco únicos espacios habilitados para el ingreso de bañistas y el desarrollo de actividades recreativas, los cuales cuentan de forma exclusiva con cobertura de guardavidas y coordinación de los organismos intervinientes: