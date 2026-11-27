El fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, había solicitado una pena de 16 años de prisión. Finalmente, el tribunal fijó la condena en 15 años. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 1 de febrero de 2027.

Por razones de resguardo de las víctimas, no se difunde la identidad del condenado.

El tribunal lo declaró culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la relación de convivencia preexistente con una menor de edad; abuso sexual gravemente ultrajante, también agravado por la guarda y la convivencia; abuso sexual simple agravado por tratarse de un ascendiente y por la relación de convivencia preexistente; y abuso sexual simple.

Los hechos tuvieron como víctimas a cuatro integrantes de su entorno familiar. Según la investigación, los abusos comenzaron en 2013 y se extendieron hasta 2021, cuando las menores tenían entre 8 y 14 años.

La causa se inició en 2025, a partir de las denuncias y los testimonios de las víctimas. La acusación reconstruyó distintos episodios ocurridos dentro del ámbito familiar y estableció que las agresiones no tuvieron una única modalidad: en uno de los casos hubo abuso sexual con acceso carnal, en otro se acreditaron hechos de extrema gravedad y en los restantes se describieron manoseos reiterados.

La defensa pidió la absolución y anticipó que recurrirá

Durante el juicio, los abogados defensores Nicolás Gómez Camozzi y Nicolás Pardo solicitaron la absolución del empresario. En la audiencia de cesura, destinada a discutir el monto de la pena después del veredicto de culpabilidad, reclamaron que se le aplicara el mínimo previsto para los delitos atribuidos, de ocho años de prisión.

Tras conocerse la condena, los defensores hicieron reserva de recurrir ante el Tribunal de Impugnación. Por lo tanto, el fallo todavía no está firme y podrá ser revisado por las instancias judiciales correspondientes.

Uno de los cambios inmediatos de la resolución fue la situación de detención del condenado. Hasta este viernes permanecía bajo prisión domiciliaria, pero los magistrados ordenaron su traslado al Servicio Penitenciario Provincial mientras se resuelven las eventuales impugnaciones.

Los fundamentos de la sentencia serán difundidos el 1 de febrero de 2027. Allí se conocerán los argumentos completos del tribunal para establecer la responsabilidad penal y fijar la pena de 15 años.