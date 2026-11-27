De acuerdo con el primer relevamiento oficial llevado adelante por el Comité de Emergencia Municipal, se contabilizaron diez viviendas afectadas en Villa Obrera y Villa Observatorio, junto con anegamientos en varias arterias departamentales. En paralelo, equipos de Desarrollo Social recorrieron los barrios y brindaron asistencia a unas 20 familias que sufrieron filtraciones en los techos de sus casas.

Para dar respuesta en los puntos más comprometidos, el personal de Servicios trabajó durante la madrugada y primeras horas de la mañana con camiones cisterna y máquinas retroexcavadoras abocadas a extraer el agua tanto del interior de las viviendas como de la vía pública, con el objetivo de normalizar las condiciones de circulación.