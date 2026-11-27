La Municipalidad de Chimbas activó su protocolo de emergencia a raíz de las lluvias registradas durante la noche del jueves 26 y la madrugada de este viernes 27 de noviembre, desplegando un operativo integral de asistencia y desagote en distintos sectores del departamento.
Diez viviendas afectadas y 20 familias asistidas en Chimbas por las lluvias
Tras las precipitaciones registradas entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes 27 de noviembre, el primer relevamiento municipal contabilizó diez viviendas afectadas en Villa Obrera y Villa Observatorio, además de 20 familias asistidas por filtraciones en los techos.