Las lluvias registradas en la provincia provocaron distintos inconvenientes habitacionales y crecientes en varios departamentos de San Juan, con un saldo preliminar de cuatro familias autoevacuadas y sin personas evacuadas hasta el momento.
Por la lluvia, cuatro familias se autoevacuaron en Ullum y Albardón
Según el relevamiento oficial tras las precipitaciones en la provincia, tres familias de Ullum y una de Albardón debieron trasladarse a casas de familiares por el ingreso de agua y filtraciones en los techos, aunque hasta el momento no se registran evacuados.