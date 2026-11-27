De acuerdo con el reporte oficial de la situación, tres familias de Ullum y una familia de Albardón debieron abandonar sus hogares de manera preventiva y trasladarse a viviendas de familiares debido al ingreso de agua en sus domicilios. En el caso de Albardón, la situación se agravó porque las condiciones del techo no eran adecuadas, lo que provocó filtraciones y que se mojaran los colchones.

Entre los departamentos más afectados por las precipitaciones figuran Ullum, Chimbas, Albardón y Pocito. Asimismo, las autoridades informaron que se registraron crecientes en Sarmiento, en 9 de Julio y en la zona de Marquesado, en el departamento Rivadavia.